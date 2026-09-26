Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yarından itibarense yurt genelinde yağışlı hava bekleniyor ve sıcaklıklar, 4-6 derece düşüyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Bugün hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 20, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 23, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR: 26, Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KOCAELİ: 25, Az bulutlu ve açık

BURSA: 23, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANAKKALE: 24, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ: 24, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AFYONKARAHİSAR: 21, Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

MANİSA: 26, Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

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UŞAK: 22, Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

ADANA: 31, Parçalı bulutlu

ANTALYA: 28, Parçalı ve az bulutlu

HATAY: 30, Parçalı bulutlu

ISPARTA: 25, Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR: 22, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 23, Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR: 21, Parçalı ve az bulutlu

BOLU: 21, Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE: 22, Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK: 22, Parçalı ve az bulutlu

SİNOP: 24, Parçalı ve az bulutlu

AMASYA: 21, Parçalı bulutlu

SAMSUN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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RİZE: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 26, Parçalı bulutlu

KARS: 25, Parçalı bulutlu

MALATYA: 28, Parçalı bulutlu

VAN: 24, Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR: 33, Parçalı ve az bulutlu

MARDİN: 30, Parçalı ve az bulutlu

SİİRT: 32, Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA: 32, Parçalı ve az bulutlu

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?