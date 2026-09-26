Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Sıcaklıklar düşecek... Bugün hava nasıl olacak? Yaza veda başlıyor...

        Sıcaklıklar düşecek... Bugün hava nasıl olacak? Yaza veda başlıyor...

        MGM'den yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistem Türkiye'yi etkisi altına alacak. Sıcaklık, bugün ve yarın mevsim normallerinde seyrederken pazartesiden itibaren özellikle batı ve iç bölgelerde 4-5 derece kadar azalacak. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 07:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sıcaklıklar düşecek... Bugün hava nasıl olacak? Yaza veda başlıyor...

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Yarından itibarense yurt genelinde yağışlı hava bekleniyor ve sıcaklıklar, 4-6 derece düşüyor.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

        Bugün hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        REKLAM

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        ANKARA: 20, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 23, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        İZMİR: 26, Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

        KOCAELİ: 25, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 23, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        ÇANAKKALE: 24, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ: 24, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        AFYONKARAHİSAR: 21, Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

        MANİSA: 26, Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

        REKLAM

        UŞAK: 22, Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

        ADANA: 31, Parçalı bulutlu

        ANTALYA: 28, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 30, Parçalı bulutlu

        ISPARTA: 25, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 22, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 23, Parçalı ve az bulutlu

        NEVŞEHİR: 21, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 21, Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE: 22, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 22, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 24, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: 21, Parçalı bulutlu

        SAMSUN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        REKLAM

        RİZE: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 26, Parçalı bulutlu

        KARS: 25, Parçalı bulutlu

        MALATYA: 28, Parçalı bulutlu

        VAN: 24, Parçalı bulutlu

        DİYARBAKIR: 33, Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN: 30, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 32, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 32, Parçalı ve az bulutlu

        BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

        Balkanlardan geliyor... Sıcaklık düşüyor! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Balkanlardan geliyor... Sıcaklık düşüyor! Bu hafta hava nasıl olacak? Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        #hava durumu istanbul
        #hava durumu son dakika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milliler Kocaeli'de Fransa'ya mağlup oldu
        Milliler Kocaeli'de Fransa'ya mağlup oldu
        Sıcaklıklar düşecek... Bugün hava nasıl olacak? Yaza veda başlıyor...
        Sıcaklıklar düşecek... Bugün hava nasıl olacak? Yaza veda başlıyor...
        İngiltere Başbakanı Burnham'dan İskoçya açıklaması
        İngiltere Başbakanı Burnham'dan İskoçya açıklaması
        Afyonkarahisar'da 4 araçlık feci kaza! 1 ölü, 7 yaralı
        Afyonkarahisar'da 4 araçlık feci kaza! 1 ölü, 7 yaralı
        "İtalya maçını kazanmak için sahada olacağım"
        "İtalya maçını kazanmak için sahada olacağım"
        Manisa'daki saldırıda 7 tutuklama
        Manisa'daki saldırıda 7 tutuklama
        Emrah Yaşar, Avrupa Şampiyonu!
        Emrah Yaşar, Avrupa Şampiyonu!
        Merih'ten kırmızı kart açıklaması!
        Merih'ten kırmızı kart açıklaması!
        Busenaz Sürmeneli altın madalyanın sahibi oldu!
        Busenaz Sürmeneli altın madalyanın sahibi oldu!
        Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonu!
        Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Newsweek'e konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Newsweek'e konuştu
        F.Bahçe galibiyetle başladı!
        F.Bahçe galibiyetle başladı!
        "Fon soruşturmasında 76 şüpheliye adli işlem"
        "Fon soruşturmasında 76 şüpheliye adli işlem"
        Beşiktaş sezona mağlubiyetle başladı!
        Beşiktaş sezona mağlubiyetle başladı!
        Dragon Hackerz'in 2 yöneticisine gözaltı
        Dragon Hackerz'in 2 yöneticisine gözaltı
        "İran 7 günlük bir plan sundu"
        "İran 7 günlük bir plan sundu"
        Boşandılar
        Boşandılar
        Türk kahve zinciri satıldı! İşte yeni sahibi
        Türk kahve zinciri satıldı! İşte yeni sahibi
        Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması
        Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması
        Siyasal-askeri casusluk operasyonu! 22 gözaltı kararı, 2 şirkete kayyum
        Siyasal-askeri casusluk operasyonu! 22 gözaltı kararı, 2 şirkete kayyum