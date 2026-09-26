Sıcaklıklar düşecek... Bugün hava nasıl olacak? Yaza veda başlıyor...
MGM'den yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistem Türkiye'yi etkisi altına alacak. Sıcaklık, bugün ve yarın mevsim normallerinde seyrederken pazartesiden itibaren özellikle batı ve iç bölgelerde 4-5 derece kadar azalacak. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yarından itibarense yurt genelinde yağışlı hava bekleniyor ve sıcaklıklar, 4-6 derece düşüyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE
Bugün hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 20, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 23, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR: 26, Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
KOCAELİ: 25, Az bulutlu ve açık
BURSA: 23, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ÇANAKKALE: 24, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ: 24, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AFYONKARAHİSAR: 21, Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
MANİSA: 26, Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
UŞAK: 22, Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
ADANA: 31, Parçalı bulutlu
ANTALYA: 28, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 30, Parçalı bulutlu
ISPARTA: 25, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 22, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 23, Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR: 21, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 21, Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE: 22, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 22, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 24, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 21, Parçalı bulutlu
SAMSUN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 26, Parçalı bulutlu
KARS: 25, Parçalı bulutlu
MALATYA: 28, Parçalı bulutlu
VAN: 24, Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR: 33, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 30, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 32, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 32, Parçalı ve az bulutlu