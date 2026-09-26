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        Haberler Gündem Hava Durumu Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak

        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak

        İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinin Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girdiğini duyurdu. Cumartesi günü yerel görülecek yağışların, pazar saat 18.00'den itibaren şiddetlenerek hafta boyunca kuvvetli sağanak şeklinde süreceği tahmin ediliyor. Poyrazın saatte 30-60 km hıza ulaşmasıyla sıcaklıkların 15-18 derece seviyelerine inerek mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor

        Kaynak
        anka
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 13:55 Güncelleme:
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        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM, kent genelinde beklenen olumsuz hava şartlarına ilişkin güncel meteorolojik değerlendirmesini paylaştı.

        MARMARA'DA SERİN VE YAĞIŞLI SİSTEM

        ANKA'daki habere ve yapılan son incelemelere göre, İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara Bölgesi, Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor.

        HAFTA BOYU YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

        Yağışların hafta sonundan itibaren kademeli olarak artması ve önümüzdeki hafta boyunca kent genelinde etkili olması bekleniyor.

        PAZAR GÜNÜ 18.00'DEN İTİBAREN ŞİDDETLENECEK

        AKOM’un tahminlerine göre, cumartesi günü yerel geçişler şeklinde görülecek yağışlar, pazar günü saat 18.00 itibarıyla etkisini artıracak. İl genelinde yayılacak yağışlı havanın, önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde devam edeceği belirtiliyor.

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        SICAKLIK 4-6 DERECE DÜŞÜYOR

        Rüzgarın, cumartesi öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden (poyraz) kuvvetlenerek saatte 30 ila 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

        Poyrazın sert esmesiyle birlikte halihazırda 22-24 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının 15-18 derece civarına gerileyerek mevsim normallerinin altına ineceği öngörülüyor.

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