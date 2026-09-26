Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Gaziantepli işletmeciler: Beyran çorba değil, yemek

        Gaziantepli işletmeciler: Beyran çorba değil, yemek

        Gaziantep'te yöresel lezzetlerin başında gelen beyran, uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas'ın 'Dünyanın En İyi 100 Çorbası' kategorisinde en iyi 2'nci lezzeti seçildi. Beyran ustaları ise içerisinde yaklaşık 180 gram kemikli et bulunan ve hazırlanması 12 saat süren lezzetin çorba değil, yemek olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Beyran çorba değil yemek kategorisinde değerlendirilip dünyanın en iyi yemeği seçilmesini bekliyoruz" çağrısında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 14:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İkinci seçilmişti... Gazianteplilerden çağrı! Çorba değil, yemek

        Gaziantep'in meşhur lezzetlerinden 'beyran', kış aylarında vatandaşların sabah kahvaltısının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

        İçinde, kemik suyu, et, pirinç, sarımsak ve çeşitli baharatların yer aldığı beyran özellikle sabah erken saatlerde tüketiliyor.

        Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen Gaziantep'in tescilli lezzetleri arasında yer alan 'beyran', kış aylarında soğuk algınlığına iyi geldiği için tüketilerek, daha çok ilgi görürken, hazırlanışı yaklaşık 12 saat sürüyor.

        Beyran işletmecisi Ahmet Çadır, TasteAtlas tarafından çorba kategorisinde dünyanın en iyi 2'nci lezzeti seçilen beyranın Gaziantep'te yemek olarak tüketildiğini söyledi.

        REKLAM

        Beyranın hazırlanması için uzun saatler emek harcandığını belirten Çadır, "Beyran kuzunun boyun ve kürek etinden olur ve 12 saat pişer. İçerisinde ilik suyu, et suyu, pirinç ve yaklaşık 180 gram kemikli et bulunuyor. Biz Gaziantep'te beyranı yemek olarak tüketiyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde 12 saat emek verilen başka bir yemek de tanımıyorum" dedi.

        "BİRİNCİLİĞİ YEMEK KATEGORİSİNDE İSTİYORUZ"

        Çadır, beyranın çorba kategorisinde değerlendirilmesinin kendilerini memnun etmekle birlikte, lezzetin asıl yerinin yemek kategorisi olduğunu söyledi.

        Verilen emeklerin karşılığının alınması için beyranın yemek kategorisinde değerlendirilmesine dikkat çeken Çadır, "TasteAtlas'ta beyranımız çorba kategorisinde ikinci seçildi. Bizler Gaziantep'te beyranı yemek olarak tüketiyoruz. İçerisinde kemikli olarak 180 gram et olan, 12 saat emek verilen bir yemek. Beyran çorba kategorisinde değil, yemek kategorisinde değerlendirilip birinci sıraya seçilirse verdiğimiz emeklerin karşılığı olarak daha çok sevineceğiz" diye konuştu.

        REKLAM

        "ÇORBA DEĞİL, YEMEK"

        Gaziantep'e gelen ziyaretçilerin beyranı ilk gördüklerinde sulu yapısı nedeniyle çorba zannettiğini söyleyen Çadır, "Şehrimize gelip beyran isteyenler ilk önce sulu gördüğü için çorba sanıyor. Bir beyran çorbası alabilir miyiz diyorlar. Biz de bunun bir yemek olduğunu anlatıyoruz. İçerisinde 180 gram et var ve 12 saat emek veriyoruz. Buna çorba demeyin diyoruz. Yabancı müşterilerimiz beyranı tattıktan sonra da kararımızın doğru olduğunu söylüyorlar. Beyran çorba değil bir yemektir. Dünyanın her tarafından gelip beyranımızı yiyip giden misafirlerimiz var. Hava yoluyla gelip beyran yiyip geri giden müşterilerimiz var. Gaziantep bu işi çok iyi yapıyor. Biz de 3 kuşaktır Gazianteplilere ve dışarıdan gelen misafirlerimize hizmet veriyoruz" dedi.

        Dünyanın en iyi çorbaları seçildi: Beyran ikinci sırada!
        Dünyanın en iyi çorbaları seçildi: Beyran ikinci sırada!
        ÖNERİLEN VİDEO
        #taste atlas
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dili Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dili Bayramı mesajı
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        42 ülkeden 714 suç örgütü lideri veya üyesinin iadesi sağlandı
        42 ülkeden 714 suç örgütü lideri veya üyesinin iadesi sağlandı
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        Türkiye’nin ilk emici özellikli tarama gemisi suyla buluştu
        Türkiye’nin ilk emici özellikli tarama gemisi suyla buluştu
        Boşandılar
        Boşandılar
        "Doktora götürecektim"
        "Doktora götürecektim"
        Cep telefonu, bilgisayar bağımlısıydı... 3 ay tedavi gördü... Kötü haber geldi!
        Cep telefonu, bilgisayar bağımlısıydı... 3 ay tedavi gördü... Kötü haber geldi!
        İğne ile öldürülen hasta için hemşirelere ceza yağdı
        İğne ile öldürülen hasta için hemşirelere ceza yağdı
        FIFA'dan F.Bahçe'ye 3 dönem transfer yasağı!
        FIFA'dan F.Bahçe'ye 3 dönem transfer yasağı!
        Balık mutfağımızı neden terk etti?
        Balık mutfağımızı neden terk etti?
        Görme engelli 3 kardeş azimle üniversiteyi kazandı
        Görme engelli 3 kardeş azimle üniversiteyi kazandı
        Fon soruşturmasında yeni inceleme
        Fon soruşturmasında yeni inceleme
        Türkan Şoray'ın eğlenceli anları
        Türkan Şoray'ın eğlenceli anları