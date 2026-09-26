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        Fenerbahçe'de kritik genel kurul!

        Fenerbahçe Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısı yarın gerçekleştirilecek. Toplantının gündeminde mali raporların yanı sıra Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki hazine arazisinin satın alınması, Fenerbahçe Müzesi, Maltepe Futbol Akademisi, stadyum kapasite artışı, COVE1907 ve 120. Yıl Piyangosu gibi önemli başlıklar yer alıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 12:08 Güncelleme:
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        F.Bahçe'de kritik genel kurul!

        Fenerbahçe Kulübünde olağan genel kurul toplantısı, yarın yapılacak.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 10.30'da başlayacak Genel Kurul'un gündeminde 1 Mart 2026 - 31 Mayıs 2026 mali dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve görüşülmesi yer alıyor. Aynı döneme ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ibrası da üyelerin onayına sunulacak.

        Ayrıca 1 Haziran 2026 - 31 Mayıs 2027 dönemine ait bütçe okunarak Genel Kurul'un onayına sunulacak. Mali konularda bağımsız denetim standartlarına göre denetim yapacak bağımsız denetim firmasının seçimi de üyelerin oylarına sunulacak.

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        SAMANDIRA İÇİN KRİTİK ADIM

        Olağan Genel Kurul'un dikkat çeken gündem maddelerinden biri Samandıra Can Bartu Tesisleri'yle ilgili olacak.

        Fenerbahçe yönetimi, tesislerin bulunduğu alanın Hazine'ye ait 14 bin 934 metrekarelik bölümünün satın alınması için gerekli girişimlerde bulunmak üzere yetki talep edecek.

        Gündem maddesine göre yönetim kuruluna, söz konusu alanın satın alınması ve bu kapsamda yapılacak tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacak.

        FENERBAHÇE MÜZESİ VE MALTEPE FUTBOL AKADEMİSİ

        Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlar üzerindeki yatırım ve tesis projeleri de genel kurulda ele alınacak.

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        Bu kapsamda, Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi'nde bulunan ve kamuoyunda Kenan Evren Lisesi olarak bilinen, toplam 13 bin 972 metrekarelik taşınmaz üzerine yapılması planlanan proje hakkında üyelere bilgi verilecek.

        Tarihi binada Fenerbahçe Müzesi oluşturulması ve tefrişi de gündemde yer alıyor.

        Bir diğer önemli proje ise Maltepe Futbol Akademisi olacak. Maltepe Atışokulu Mahallesi'nde bulunan ve 124 bin 217,53 metrekare yüzölçümüne sahip taşınmaz üzerine yapılması planlanan proje hakkında genel kurula bilgilendirme yapılacak.

        DEREAĞZI VE STADYUM KAPASİTESİ DE GÜNDEMDE

        Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yer alan Metin Aşık binası projesi de genel kurulda üyelerin bilgisine sunulacak.

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        Bunun yanı sıra Fenerbahçe'nin stadyum projesiyle ilgili de yeni bir adım gündemde. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde seyirci kapasitesinin artırılmasına yönelik proje hakkında genel kurul üyelerine bilgi verilecek.

        COVE1907 PROJESİ İÇİN BİLGİLENDİRME

        Fenerbahçe'nin üçüncü kişilerle gerçekleştirdiği veya gerçekleştireceği gayrimenkul geliştirme projelerinde kulüp markasının kullanımına ilişkin düzenlemeler konusunda da yönetim kuruluna yetki verilmesi istenecek.

        Bu kapsamda, Nata Holding ile yapılan sözleşmeye uygun olarak "COVE1907" isimli proje hakkında Genel Kurul üyelerine bilgi verilecek.

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        120. YIL PİYANGOSU GÜNDEMDE

        Fenerbahçe'nin 120. kuruluş yılı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan "120. Yıl Piyangosu" da genel kurulun gündeminde bulunuyor.

        Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün izniyle gerçekleştirilmesi planlanan proje hakkında üyelere bilgilendirme yapılacak. Piyangoyla ilgili gerekli işlemlerin takip ve ifası için yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi de oylamaya sunulacak.

        FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İÇİN HUKUKİ SÜREÇ

        Genel kurulda Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili önemli bir madde de görüşülecek.

        Fenerbahçe Üniversitesi ile Medicana Eğitim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. arasında gerçekleştirilen iş birliği ve bu kapsamda imzalanan sözleşmelerin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi gündemde yer alıyor.

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        #fenerbahçe
        #Samandıra
        #aziz yıldırım
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