Arda Birinci’nin telefonunda Adli Tıp süreciyle ilgili mesajlar çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 4’üncü dalgasında gözaltına alınan Arda Birinci’nin dijital materyalleri siber laboratuvarda incelendi. İnceleme sonucunda, Birinci’nin telefonunda bazı yazışmalara ulaşıldığı belirtildi.

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 22 Eylül’de gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliyle birlikte soruşturmadaki toplam şüpheli sayısı 80’e yükseldi. İncelemelerde, Arda Birinci’ye ait dijital materyallerde Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem ile gerçekleştirildiği belirtilen mesajların bulunduğu öne sürüldü.

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YAZIŞMALARDA 5 MİLYON DOLAR İDDİASI

Söz konusu yazışmalarda, Muhittin Böcek lehine Adli Tıp sürecinde “iş takibi” yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin ifadelerin yer aldığı aktarıldı.

Mesajlarda, sürecin istenilen şekilde sonuçlanmadığı ve ödendiği belirtilen paranın geri iadesinin gündeme geldiği ifade edildi. Para iadesi konusunda taraflar arasında tartışma yaşandığına ilişkin yazışmaların da bulunduğu öne sürüldü.

YAZIŞMALARDAKİ İFADELER İNCELENİYOR

Bir mesajda Mustafa Erdem’e yönelik, “Sayın Vekilim beni dolandırdın, 5 milyon dolar için” ifadesinin kullanıldığı iddia edildi.

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Öte yandan Birinci’nin telefonunda bulunan “Bacanaklar” isimli WhatsApp grubundaki bazı yazışmalarda da Mustafa Erdem isminin geçtiği belirtildi.

Dijital incelemede ayrıca Birinci’nin, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan ve hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Cengiz Haliç ile görüntülerinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.