Son dakika: ABD Başkanı Trump: İran'ın teklifini reddettim

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve Çin'le ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

İran'ın kendilerine 7 günlük bir ateşkes önerisiyle geldiğini söyleyen Trump, bu teklifi reddettiğini belirtti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin isimlerini açıklamadığı ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump’ın, kasım ayındaki ara seçimlerin ardından İran’a saldırıları yeniden başlatmayı düşündüğü ileri sürülmüştü.

"Çin'le Tayvan'ı konuştuk"

Çin lideri Xi Jinping'le Çin ve ABD arasındaki en büyük ihtilaf konularından biri olan Tayvan'ı da masaya yatırdıklarını söyleyen Trump, "Xi Jinping Tayvan konusundaki pozisyonumu anlıyor" dedi.

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Trump, ele aldıkları bir diğer konunun da yapay zeka olduğunu, bu konuda önemli görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.