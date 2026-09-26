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        Haberler Dünya Son dakika: ABD Başkanı Trump: İran'ın teklifini reddettim

        Son dakika: ABD Başkanı Trump: İran'ın teklifini reddettim

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendilerine yaptığı teklifi reddettiğini söyledi. Çin lider Xi Jinping'in Beyaz Saray ziyaretiyle de ilgili konuşan Trump, "Tayvan konusu gündeme geldi, Xi benim durduğum pozisyonu anlıyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 16:56 Güncelleme:
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        Trump: İran'ın teklifini reddettim

        ABD Başkanı Donald Trump, İran ve Çin'le ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

        İran'ın kendilerine 7 günlük bir ateşkes önerisiyle geldiğini söyleyen Trump, bu teklifi reddettiğini belirtti.

        Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin isimlerini açıklamadığı ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump’ın, kasım ayındaki ara seçimlerin ardından İran’a saldırıları yeniden başlatmayı düşündüğü ileri sürülmüştü.

        "Çin'le Tayvan'ı konuştuk"

        Çin lideri Xi Jinping'le Çin ve ABD arasındaki en büyük ihtilaf konularından biri olan Tayvan'ı da masaya yatırdıklarını söyleyen Trump, "Xi Jinping Tayvan konusundaki pozisyonumu anlıyor" dedi.

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        Trump, ele aldıkları bir diğer konunun da yapay zeka olduğunu, bu konuda önemli görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

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