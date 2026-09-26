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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha diş tedavisi kurbanı!

        2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha diş tedavisi kurbanı!

        Muğla'da, özel bir klinikte olduğu diş tedavisinin ardından fenalaşan 5 yaşındaki Hatice Serra Kıl hayatını kaybetti. Küçük kız, göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Olay, 2.5 ay önce Isparta'da özel bir hastanede diş tedavisi uygulanan 7 yaşındaki Ela Kocaçöğür'ün, genel anestezi işlemi sırasında kalbinin durması sonucu ölümünü hatırlattı

        Kaynak
        İHA / Habertürk
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 15:14 Güncelleme:
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        2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha diş tedavisi kurbanı!

        Muğla'nın Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi’nde yaşayan ve iddiaya göre, özel bir klinikte gördüğü diş tedavisinin ardından hayatını kaybeden Emre ve Rümeysa Kıl çiftinin 5 yaşındaki çocukları Hatice Serra Kıl, son yolculuğuna uğurlandı.

        TEDAVİDEN SONRA FENALAŞTI

        İHA'da yar alan habere ve edinilen bilgiye göre, Kıl çiftinin kızı Hatice Serra Kıl (5), Fethiye'deki özel bir klinikte diş tedavisi gördü. Tedavinin ardından ailesiyle birlikte evine dönen küçük kız, bir süre sonra fenalaştı.

        KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

        Kızlarının rahatsızlandığı fark eden anne ve baba Hatice Serra'yı Özel Yücelen Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan küçük kız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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        "ANESTEZİ SONRASI FENALAŞTI" İDDİASI

        Küçük kızın anestezi sonrasında fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

        7 yaşındaki Ela Kocaçöğür, diş tedavisi sırasında ölmüştü.
        7 yaşındaki Ela Kocaçöğür, diş tedavisi sırasında ölmüştü.

        SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Küçük kızın ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, cenazesi Şehit Ali Yanatma Caddesi’ndeki evinin önünden alınarak Karaçulha Mezarlığı’na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Hatice Serra Kıl, dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

        7 YAŞINDAKİ ELA'YI HATIRLATTI

        Acı olay, temmuz ayının ilk günlerinde Isparta'daki özel bir hastanede diş tedavisi uygulanan 7 yaşındaki Ela Kocaçöğür'ün, genel anestezi işlemi sırasında kalbinin durması sonucu hayatını kaybetmesini hatırlattı.

        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası!
        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası! Haberi Görüntüle
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