Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kavgada 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı

        Kavgada 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı

        Mersin'de, tatlıcıda çalışan 3 çocuk annesi 40 yaşındaki Arife Civan'ın iş yerinde ailesiyle birlikte uğradığı saldırıda aldığı darbelerle kolu ve bacağı kırıldı. Olayla ilgili 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 14:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kavgada 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı

        Mersin'de olay, 20 Eylül’de akşam saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup, İnönü Bulvarı üzerinde karşı karşıya geldi.

        3 ÇOCUK ANNESİNİ YERDE DÖVDÜLER

        DHA'daki habere göre kadınlı erkekli 15 kişinin bir iş yeri önünde birbirine girdiği kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

        Bıçak, sopa ve zincirlerin kullandığı kavgada bir kadının yerde tekmelendiği görüldü. Olay sırasında aldığı darbelerle kolu ve bacağı kırılan 3 çocuk annesi Arife Civan, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Olayın ardından polis tarafından kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kavgaya karışan Süleyman G. (44), Durmuş G. (39), Mehmet A. C. (22) ve Turhan D. (44) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

        REKLAM

        "KOLUMA, BACAĞIMA VURDULAR"

        Hastanede tedavisi devam eden Civan, yaşananları anlattı. Civan, “Olay günü karşı grup eşimle beraber çalıştırdığımız tatlıcıya geldi. Biz o sırada kardeşlerimle birlikte tatlı yiyecektik. Bize saldırmaya başladılar. Koluma, bacağıma vurdular. Kırıklarım var. Ayağımdan ameliyat oldum. Hepsinden şikayetçiyim” dedi.

        "KARAKOLA SIĞINDIM"

        Kavga öncesi aynı grup tarafından kovalandığını öne süren Civan'ın oğlu Burak Civan (18) ise kaçarak karakola sığındığını anlatarak, “Kavganın olduğu gün beni de kovaladılar. Karakola gittim, hemen oraya sığındım. Belki de beni öldüreceklerdi” diye konuştu.

        REKLAM

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mersin
        #mersin haberleri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dili Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dili Bayramı mesajı
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        42 ülkeden 714 suç örgütü lideri veya üyesinin iadesi sağlandı
        42 ülkeden 714 suç örgütü lideri veya üyesinin iadesi sağlandı
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        Türkiye’nin ilk emici özellikli tarama gemisi suyla buluştu
        Türkiye’nin ilk emici özellikli tarama gemisi suyla buluştu
        Boşandılar
        Boşandılar
        "Doktora götürecektim"
        "Doktora götürecektim"
        Cep telefonu, bilgisayar bağımlısıydı... 3 ay tedavi gördü... Kötü haber geldi!
        Cep telefonu, bilgisayar bağımlısıydı... 3 ay tedavi gördü... Kötü haber geldi!
        İğne ile öldürülen hasta için hemşirelere ceza yağdı
        İğne ile öldürülen hasta için hemşirelere ceza yağdı
        FIFA'dan F.Bahçe'ye 3 dönem transfer yasağı!
        FIFA'dan F.Bahçe'ye 3 dönem transfer yasağı!
        Balık mutfağımızı neden terk etti?
        Balık mutfağımızı neden terk etti?
        Görme engelli 3 kardeş azimle üniversiteyi kazandı
        Görme engelli 3 kardeş azimle üniversiteyi kazandı
        Fon soruşturmasında yeni inceleme
        Fon soruşturmasında yeni inceleme
        Türkan Şoray'ın eğlenceli anları
        Türkan Şoray'ın eğlenceli anları