107 bin kişi son iki haftada cazibeye kapılmış

TEFAS verileri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tasfiye amacıyla el konulan 113 fonda son son zamanlarda çok ilginç hareketler olduğunu ortaya koydu.

Verilere göre SPK'nın tasfiyeye başladığı 113 fondan en çok yatırımcıya sahip 20 fonun 14'ünde son iki haftada yatırımcı sayısı önemli oranda arttı. Verilere göre 14 fonda yatırımcılar satıp çıkmayı uygun buldu ve muhtemelen büyük zarardan kurtuldu.

Yatırımcı sayısı en çok artan fon, fiyatlarının aşırı şiştiği düşünülen yatırım fonlarında önlemlerin alınmaya başlandığı 28 Ağustos ile 17 Eylül arasında özellikle gündemin baş köşesinde olan Tera Portföy'ün hisse senedi yoğun fonu oldu. Bu fona tasfiye kararı alınmadan 2 hafta önhce yeni 107 bin yatırımcı geldi.

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Fonun portföy değeri yeni yatırılan tutarlarla birlikte 59 milyar liradan 68 milyar lira artışla 127 milyar liraya ulaştı. Bu fona olan ilginin nedeni ise ağırlıklı olarak fon kurulurken ve son zamanlarda diğer Tera fonlarının aksine bu fona BİST 30 veya diğer büyük şirket hisselerinin alınacağı iletişiminni yapılmış olması.

Böylece yatırımcılar hem büyük ve daha güvenilir hisselerden oluşan fona yatırım yaparak çok iyi getiri sağlayacaklarını düşündüler. Ancak diğer fonlarla birlikte bu fonun da tasfiyeye girmesi yatırımcıları hüsrana uğrattı. Tera'nın Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fonu'na da tesfiye öncesi 31 bin yatırımcı katıldı.

PUSULA FONLARINDAN ÖNEMLİ ÇIKIŞ

Verilere göre son iki haftada en büyük çıkış Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu'nda gerçekleşti. Tasfiye süreci öncesi son iki haftada bu fondan 66 bin kişi çıkarak bir anlamda büyük bir zarardan da kurtulmuş oldu. Pusula Portföy Birinci Değişken Fon'unu 22 bin, Pusula Portföy Para Piyasası Fonu'nu ise 12 bin kişi 28 Ağustos ile 17 Eylül arasında 22 bin kişi terketti.

Öte yandan Tera Portföy Birinci Serbest Fon’da (TLY) temerrüt ve tasfiye sürecinden önce meydana gelen büyük para hareketleri dikkatleri kriz öncesinde fondan çıkış yapan yatırımcılara çevirdi. TEFAS’taki günlük fon verilerindeki değişimler, özellikle eylül ayının ilk günlerindeki milyarlarca liralık hareketlerin yatırımcı bazında incelenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

SPK’ya göre yatırım fonlarının tutar, pay sayısı, yatırımcı sayısı, portföy değeri ve birim fiyat bilgileri günlük olarak TEFAS’ta yayımlanıyor. TLY’nin günlük verileri üzerinden yapılan hesaplamalarda özellikle 1 Eylül’deki yaklaşık 28,4 milyar TL’lik net hareket dikkat çekiyor. Aynı tarihte yatırımcı sayısında da 469 kişilik net azalış görülüyor. Rakamlar matematiksel olarak birbirine bölündüğünde yaklaşık 60,5 milyon TL ortaya çıkıyor.

Ancak bu, 469 kişinin her birinin ortalama 60,5 milyon TL çektiği anlamına gelmiyor. Çünkü yatırımcı sayısındaki değişim net rakam. Aynı gün fona yeni girenler, ilave alım yapanlar veya kısmi satış yapan yatırımcılar bulunabilir.