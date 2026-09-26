Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İğne ile öldürülen hasta için hemşirelere ceza yağdı

        İğne ile öldürülen hasta için hemşirelere ceza yağdı

        Gaziantep'te, 3 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü özel bir hastanede can veren 27 yaşındaki Abdurrezzak Baysal'ın ölümüne ilişkin hastane çalışanlarının yargılandığı davada hemşire Aslı Ersoy'a, "olası kastla adam öldürme" suçundan müebbet hapis, diğer hemşire Mustafa Çelik'e ise "olası kastla adam öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 08:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İğne ile öldürülen hasta için hemşirelere ceza yağdı

        Gaziantep'te olay, özel bir hastanede yaşandı. İddiaya göre, 3 yıl önce trafik kazası nedeniyle hastaneye kaldırılan Abdurrezzak Baysal (27), bilinci açık şekilde tedavi altına alındı.

        DİZİNDEN YARALANDI PLATİN TAKILDI

        Sadece dizinden yaralanan ve ayağına platin takılan Baysal'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yoğun bakım ünitesinde takip edilen hasta, yakınları tarafından düzenli olarak ziyaret ediliyordu.

        TARTIŞMANIN ARDINDAN KAS GEVŞETİCİ ENJEKTE EDİLDİ

        Ancak hasta, bir hemşire ile yaşadığı tartışmanın ardından kas gevşetici olduğu öne sürülen başka bir hastaya ait bir ilacın enjekte edilmesi sonucu hayatını kaybetti. Önceki duruşmalarda dinlenen tanıklar, Baysal'ın şırınga yapıldıktan sonra hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

        REKLAM

        KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

        Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, maktulün ailesi ve maktul avukatları katıldı. Maktulün ailesi, suçluların en ağır cezayı almasını talep etti.

        HEMŞİRELERE CEZA YAĞDI

        Savcılık mütalaasında, sanıkların "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılması talep edilirken, sanıklar hakkında tutuklama kararı verilmesi de istendi. Mahkeme heyeti, sanık hemşire Aslı Ersoy'a, "olası kastla adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına, hemşire Mustafa Çelik'e ise "olası kastla adam öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gaziantep
        #gaziantep haberleri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milliler Kocaeli'de Fransa'ya mağlup oldu
        Milliler Kocaeli'de Fransa'ya mağlup oldu
        İğne ile öldürülen hasta için hemşirelere ceza yağdı
        İğne ile öldürülen hasta için hemşirelere ceza yağdı
        Sıcaklıklar düşecek... Bugün hava nasıl olacak? Yaza veda başlıyor...
        Sıcaklıklar düşecek... Bugün hava nasıl olacak? Yaza veda başlıyor...
        "İtalya maçını kazanmak için sahada olacağım"
        "İtalya maçını kazanmak için sahada olacağım"
        İngiltere Başbakanı Burnham'dan İskoçya açıklaması
        İngiltere Başbakanı Burnham'dan İskoçya açıklaması
        Ayfer kaçmaya çalıştı... Kocası tetiğe bastı
        Ayfer kaçmaya çalıştı... Kocası tetiğe bastı
        Afyonkarahisar'da 4 araçlık feci kaza! 1 ölü, 7 yaralı
        Afyonkarahisar'da 4 araçlık feci kaza! 1 ölü, 7 yaralı
        Manisa'daki saldırıda 7 tutuklama
        Manisa'daki saldırıda 7 tutuklama
        Emrah Yaşar, Avrupa Şampiyonu!
        Emrah Yaşar, Avrupa Şampiyonu!
        Merih'ten kırmızı kart açıklaması!
        Merih'ten kırmızı kart açıklaması!
        Busenaz Sürmeneli altın madalyanın sahibi oldu!
        Busenaz Sürmeneli altın madalyanın sahibi oldu!
        "Doktora götürecektim"
        "Doktora götürecektim"
        Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonu!
        Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Newsweek'e konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Newsweek'e konuştu
        "Fon soruşturmasında 76 şüpheliye adli işlem"
        "Fon soruşturmasında 76 şüpheliye adli işlem"
        Beşiktaş sezona mağlubiyetle başladı!
        Beşiktaş sezona mağlubiyetle başladı!
        Dragon Hackerz'in 2 yöneticisine gözaltı
        Dragon Hackerz'in 2 yöneticisine gözaltı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Türk kahve zinciri satıldı! İşte yeni sahibi
        Türk kahve zinciri satıldı! İşte yeni sahibi
        Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması
        Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması