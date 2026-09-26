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        Haberler Magazin Türkan Şoray'ın eğlenceli anları

        Türkan Şoray'ın eğlenceli anları

        Türkan Şoray, Tekirdağ'da düzenlenen 1'inci Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali kapsamındaki 'Tekirdağ Sultan Sofrası' etkinliğine katıldı. Usta oyuncu, sahnede 'Tekirdağ'ın Üzümü' şarkısı eşliğinde dans etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 09:26 Güncelleme:
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        Türkan Şoray'ın eğlenceli anları

        Türkan Şoray, 1'inci Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali'nin konuğu oldu. Şoray'ın Tekirdağ'ın yöresel lezzetlerine olan ilgisi renkli görüntülere sahne olurken, ünlü oyuncunun festival alanındaki sıcak tavırları da büyük ilgi gördü. Usta oyuncu, sahnede 'Tekirdağ'ın Üzümü' şarkısı eşliğinde dans etti.

        Festivalde kendisini ağırlayanlara teşekkür eden Türkan Şoray, Tekirdağ'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gastronomi festivallerinin şehirlerin kültürünü tanıtmasındaki önemine dikkat çekti. Şoray, "Ne kadar sıcak karşıladınız beni. Çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmak benim için gerçekten çok güzel. Festivalin içinde Tekirdağ'ın kültür ve lezzet festivali olması gerçekten çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

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        Tekirdağ'ın mutfak kültürüne de övgüler yağdıran Şoray, şehirlerin kimi zaman lezzetleriyle tanındığını belirterek, "Bazı şehirleri yemeklerinden tanırız. Bu şehirlerin yemekleri, güzellikleri geçmişten günümüze gelen gelenekleri getirir. Tekirdağ'ın lezzeti gerçekten herkes tarafından, zengin mutfağı herkes tarafından bilinir" dedi.

        Tekirdağ köftesine de özel vurgu yapan Şoray, festival alanında gördüğü farklı ürünlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mesela köftesi, peynir helvası, daha tatmadığım orada görüyorum, müthiş lezzetler var" şeklinde konuştu. Festival kapsamında oluşturulan "Sultan Sofrası" konseptinde Tekirdağ'ın farklı ilçelerinden ve yörelerinden gelen çok sayıda ürün tanıtıldı.

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