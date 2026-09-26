Selim Bayraktar: Doktora götürecektim
Selim Bayraktar, 5 Eylül'de hayatını kaybeden meslektaşı Serhat Kılıç'la ilgili açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "Geçmişte kanser tedavisi görmüştü. Son set gününe kadar birlikteydik. Serhat'ı vefat etmeden bir gün önce doktora götürecektim" dedi
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Selim Bayraktar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oyuncu, meslektaşı Serhat Kılıç'ın vefatı hakkında da konuştu.
"SON SET GÜNÜNE KADAR BİRLİKTEYDİK"
Bayraktar, "Geçmişte kanser tedavisi görmüştü. Son set gününe kadar birlikteydik. Boynuyla ilgili sıkıntı yaşıyordu, doktorlar ilaç vermişti. Serhat'ı vefat etmeden bir gün önce doktora götürecektim. 'Yalnız mısın?' dedim, 'Değilim' demişti. Meğer yalnızmış. Olacak şeyin bazen önüne geçemiyorsunuz. Serhat'ı çok seviyordum" ifadelerini kullandı.
"SETTE ROL İÇİN SİNİR KRİZİ GEÇİRİYORUZ"
Mesleği hakkında da konuşan Bayraktar, "Yaptığımız iş çok zor. Uzun saatler çalışmanın dışında oynadığımız karakterlere ve arkadaşlarımıza karşı sorumluluğumuz var. Sette rol için sinir krizi geçiriyoruz ama beyin onu oyun sanmıyor, gerçek zannediyor. Bu durum insanı aşırı yıpratıyor" dedi.