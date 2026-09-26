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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dili Bayramı mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dili Bayramı mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, kendi dilimize, kültürümüze ve medeniyet değerlerimize sahip çıkmak, küresel dünyaya kendi sözümüzle, kendi kavramlarımızla ve kendi medeniyet perspektifimizle katkı sunmak büyük önem taşımaktadır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 13:27 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dili Bayramı mesajı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan, "Türkçemizin doğru, güzel ve özenli kullanımını yaygınlaştırmak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dilimize olan sevgisini güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar" dedi.

        Erdoğan X hesabından paylaştığı mesajı şöyle:

        “Türkçemiz, milletimiz için sadece anlaşma vasıtası değil, tarihimizin, kültürümüzün, medeniyet birikimimizin ve ortak hafızamızın taşıyıcısıdır.

        Ana dilimiz Türkçemiz, binlerce yıllık köklü geçmişimizden süzülüp gelen büyük bir medeniyet birikimini barındırıyor. Asırlar boyunca farklı coğrafyalarda, farklı milletlerle temas ederek zenginleşen Türkçemiz, şiirden edebiyata, bilimden sanata kadar hayatımızın her alanında milletimizin duygu ve düşünce dünyasına tercüman olmuştur.

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        26 Eylül Türk Dil Bayramı vesilesiyle bizlere düşen görev, Türkçemizi geçmişten aldığımız büyük mirasın bir emaneti olarak korumak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır.

        Türkiye Yüzyılı’nı inşa ederken, kendi dilimize, kültürümüze ve medeniyet değerlerimize sahip çıkmak, küresel dünyaya kendi sözümüzle, kendi kavramlarımızla ve kendi medeniyet perspektifimizle katkı sunmak büyük önem taşımaktadır.

        Türkçemizin doğru, güzel ve özenli kullanımını yaygınlaştırmak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dilimize olan sevgisini güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar.

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        Bu düşüncelerle, Türk Dil Bayramı’nın Türkçemizin daha da zenginleşmesine ve dünyada daha güçlü bir şekilde varlık göstermesine vesile olmasını diliyor, Türkçemizin gelişmesine ve yaşatılmasına emek veren bütün dil ve kültür büyüklerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum. 26 Eylül Türk Dil Bayramımız kutlu olsun.”

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