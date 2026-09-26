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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlem! Güney Sudan maçında oynamayacak

        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlem! Güney Sudan maçında oynamayacak

        Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah, ülkesi Mısır'ın suni çim zeminde oynayacağı Güney Sudan maçında dinlendirilecek. Mısır Futbol Federasyonu, Salah'ı korumak amacıyla bu kararın alındığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 13:54 Güncelleme:
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        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!

        Mısır Futbol Federasyonu, Trabzonspor'da forma giyen Muhammed Salah'ın suni (sentetik) çim zeminde oynanacak Güney Sudan maçında dinlendirileceğini duyurdu.

        Federasyonun açıklamasında, "Milli takım teknik heyeti, maçın oynanacağı stadın zemininin suni (sentetik) çim olması nedeniyle Muhammed Salah'ın 29 Eylül'deki Güney Sudan maçında dinlendirilmesine karar verdi." denildi.

        Açıklamada, teknik heyetin yıldız oyuncuyu korumak amacıyla bu yönde karar aldığı paylaşıldı.

        Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Angola ile 0-0 berabere kalan Mısır, 29 Eylül Salı günü deplasmanda Güney Sudan ile karşılaşacak.

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        #Salah
        #mısır
        #Güney Sudan
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