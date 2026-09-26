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        Haberler Gündem 3. Sayfa Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü

        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü

        Almanya'dan tatil için eşiyle birlikte İstanbul'a gelen savcı 42 yaşındaki Sibel Tunç, kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede tedavi için bekleyen Tunç, fenalaşıp hayatını kaybetti. Sibel Tunç'un yaklaşık 4 gündür kusma şikayeti bulunduğu ve kronik tansiyon hastası olduğu belirtildi. Ölümün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından teslim alınan Sibel Tunç'un cenazesi, Silivri'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 13:05 Güncelleme:
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        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü

        İstanbul'da olay, Silivri ilçesinde, 13 Eylül Pazar günü saat 04.50 sıralarında Silivri Devlet Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi.

        TATİL İÇİN TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

        Edinilen bilgiye göre, Almanya’da savcı olarak görev yapan, Hamburg doğumlu Alman vatandaşı Sibel Tunç (42), eşi Aykut T. ile birlikte tatil amacıyla Türkiye’ye geldi.

        4 GÜNDÜR KUSMA ŞİKAYETİ VARDI

        Çift, Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir evde kalmaya başladı. Yaklaşık 4 gündür kusma şikâyeti bulunan ve kronik tansiyon hastası olduğu öğrenilen Tunç, saat 02.42 sıralarında yeniden kusması üzerine Silivri Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

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        HASTANEDE FENALAŞIP ÖLDÜ

        Acil serviste kaydı açılan Tunç, tedavi için beklediği sırada aniden fenalaştı. Bunun üzerine kırmızı alana alınan Tunç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Sibel Tunç'un ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

        SİLİVRİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

        Hayatını kaybeden savcı Sibel Tunç’un cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Tunç’un cenazesi Silivri’de toprağa verildi.

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