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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe FIFA'dan Fenerbahçe'ye transfer yasağı!

        FIFA'dan Fenerbahçe'ye transfer yasağı!

        Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, FIFA'nın transfer yasağı listesinde yer aldı. Kararın mali bir dosyadan kaynaklı olduğu belirtilirken, sarı-lacivertlilerin ödeme yapması halinde bu yasağın kaldırılacağı da aktarıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 09:06 Güncelleme:
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        FIFA'dan Fenerbahçe'ye transfer yasağı!

        Fenerbahçe, FIFA tarafından yayımlanan transfer yasağı listesinde yer aldı.

        FIFA'nın resmi transfer yasağı kayıtlarında Fenerbahçe için 3 dönemlik transfer kısıtlaması bulunduğu görülürken kararın mali bir dosyayla bağlantılı olduğu kaydedildi.

        ÖDEME YAPILIRSA YASAK KALKACAK

        FIFA'nın sisteminde yer alan bilgilere göre söz konusu yaptırımın kaldırılması mümkün.

        Dosyada belirtilen ücretin ödenmesi durumunda Fenerbahçe'nin transfer yasağının sona erdirilebileceği belirtiliyor.

        Fenerbahçe'nin ilgili mali yükümlülüğü yerine getirmesi yaptırımın uygulanma sürecini doğrudan etkileyebilecek.

        Bu nedenle FIFA kaydında 3 dönem olarak görünen transfer yasağının ödeme yapılması halinde devam etmesi gerekmiyor.

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        YASAĞIN NEDENİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

        Fenerbahçe'ye yaptırımın hangi dosyadan kaynaklandığı ve dosya kapsamında belirtilen ödeme miktarı konusunda ise mevcut kayıtta ayrıntılı bilgi bulunmuyor.

        Fenerbahçe Kulübü'nden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama ise gelmedi.

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        #fenerbahçe
        #FIFA
        #transfer
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