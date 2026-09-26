Ayfer kaçmaya çalıştı... Kocası tetiğe bastı
Diyarbakır'da, 37 yaşındaki O.Ç., tartıştığı eşi 32 yaşındaki Ayfer Çakmak'ı, evden çıkıp kaçmaya çalışırken av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Cinayet şüphelisi O.Ç., olayın ardından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor
Giriş: 26 Eylül 2026 - 07:35 Güncelleme:
Diyarbakır'da olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 840’ıncı Sokak’ta meydana geldi. O.Ç. (37), evde henüz bilinmeyen nedenle eşi Ayfer Çakmak’la (32) tartıştı.
EVDEN ÇIKIP KAÇMAYA ÇALIŞTI
DHA'daki habere göre tartışma büyüyünce Ayfer Çakmak evden kaçarken, O.Ç. merdivende av tüfeğiyle ateş etti.
BİR ANDA YERE YIĞILDI
Saçmaların isabet ettiği Ayfer Çakmak, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çakmak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
KATİL KOCA YAKALANDI
Ayfer Çakmak'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Cinayet şüphelisi koca O.Ç. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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