Diyarbakır'da olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 840’ıncı Sokak’ta meydana geldi. O.Ç. (37), evde henüz bilinmeyen nedenle eşi Ayfer Çakmak’la (32) tartıştı.

EVDEN ÇIKIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

DHA'daki habere göre tartışma büyüyünce Ayfer Çakmak evden kaçarken, O.Ç. merdivende av tüfeğiyle ateş etti.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Saçmaların isabet ettiği Ayfer Çakmak, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çakmak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KATİL KOCA YAKALANDI

Ayfer Çakmak'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi koca O.Ç. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.