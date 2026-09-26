Adalet Bakanı Akın Gürlek: 42 kişinin malvarlığı donduruldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, soruşturmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakından takip ettiği bir süreç olduğunu belirterek, önceliklerinin vatandaşların haklarını korumak ve mağduriyetlerin giderilmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “sermaye piyasası kanununa muhalefet” suçları kapsamında sürdürüldüğünü aktaran Gürlek, para hareketlerinin tüm yönleriyle incelendiğini kaydetti.

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106 KİŞİ VE KURULUŞ İÇİN MALVARLIĞI TEDBİRİ

Soruşturma kapsamında yeni bir adım atıldığını belirten Gürlek, 1 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasındaki fonlardan gerçekleştirilen para çıkışlarının yüksek tutardan başlanarak incelendiğini bildirdi.

Gürlek, bu kapsamda 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığının dondurulduğunu, daha önce haklarında herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını açıkladı.

İŞLEMLERİN ÖNLENMESİ İÇİN KURUMLARA TALİMAT

Malvarlıklarının kaçırılması veya el değiştirmesinin önüne geçilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara müzekkereler gönderildiğini belirten Gürlek, devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile EFT ve havale gibi işlemlerin yakından takip edildiğini ifade etti.

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Gürlek, soruşturma konusu malvarlığı değerlerinin güvence altına alınmasının ve mağdur vatandaşların haklarına kavuşmasının temel amaç olduğunu belirterek, “Para hangi hesaba aktarılmış, malvarlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun; izini sonuna kadar süreceğiz” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gürlek, hukuka aykırı işlemlerin ve bağlantılarının ortaya çıkarılması için gerekli tüm hukuki tedbirlerin uygulanacağını, vatandaşların hak ve birikimlerini korumak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

FOTO: ANKA