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        Haberler Dünya 4 yıl sonra ilk görüşme

        4 yıl sonra ilk görüşme

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ikili ilişkileri ve Ukrayna'daki durumu ele aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 20:07 Güncelleme:
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        4 yıl sonra ilk görüşme

        Alman tarafının talebi üzerine yapılan görüşmede, Rusya ile Almanya arasındaki ilişkiler ve Ukrayna'daki durum istişare edildi. Wadephul, "Alman hükümetinin bu ve diğer konularla ilgili defalarca açıkladığı tutumunu" teyit etti.

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Alman tarafının Lavrov ile Wadephul arasındaki görüşme öncesinde, medyanın erişiminin kısıtlanmasını, açılış konuşmalarının kayda alınmamasını ve soru sorulmamasını talep ettiğini bildirdi.

        Rus ve Alman dışişleri bakanları yaklaşık 4 yıl sonra ilk kez görüştü.

        Lavrov, son kez, eski Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile 18 Ocak 2022'de görüşmüştü.

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        *Fotoğraf: Rusya Dışişleri Bakanlığı

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