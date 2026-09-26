Esenler Turgutreis Mahallesi’nde polise bıçakla yaklaşan şüpheliye ateş açıldı

İstanbul’un Esenler ilçesinde elinde bıçak bulunan S.Ş. (45), görev yapan polis ekiplerinin bulunduğu noktaya doğru ilerledi. Polisin “dur” ihtarına uymayan şüpheli, silahlı müdahaleyle etkisiz hale getirildi.

Yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılırken, olay sırasında bir çarşı ve mahalle bekçisinin de hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Olay, 26 Eylül’de Esenler Turgutreis Mahallesi’nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede görev yaptığı sırada, elinde bıçak bulunan bir kişi koşarak polislerin bulunduğu noktaya yaklaşmaya başladı.

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POLİSİN “DUR” İHTARINA UYMADI

Polis ekipleri, elinde bıçak bulunan şüpheliye durması yönünde ihtarda bulundu. Ancak şüphelinin ihtara uymayarak elindeki bıçakla görevlilere doğru ilerlemeye devam ettiği belirtildi.

Bunun üzerine görevli polis memurlarından biri silahıyla müdahale etti. Yaralanarak etkisiz hale getirilen şüpheliye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Şüpheli, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BEKÇİ DE HAFİF YARALANDI

Olay sırasında görev yapan bir çarşı ve mahalle bekçisinin de hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede şüphelinin S.Ş. (45) olduğu belirlendi. S.Ş.’nin “kasten yaralama” ve “gasp” başta olmak üzere çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu tespit edildi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.