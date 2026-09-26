MHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede taraflar bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sarallar ve Şahinler aileleriyle bir araya geldi.

MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iki ailenin MHP Genel Merkezi’nde Bahçeli ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, “Ülkemizin iki kıymetli ailesi, Sarallar ve Şahinler aileleri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla genel merkezimizde bir araya geldiler” ifadelerine yer verildi.