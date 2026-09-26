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        Haberler Gündem MHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede taraflar bir araya geldi

        MHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede taraflar bir araya geldi

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sarallar ve Şahinler aileleriyle MHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklama partinin sosyal medya hesabından yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 19:44 Güncelleme:
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        Sarallar ve Şahinler aileleriyle buluştu

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sarallar ve Şahinler aileleriyle bir araya geldi.

        MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iki ailenin MHP Genel Merkezi’nde Bahçeli ile görüştüğü belirtildi.

        Açıklamada, “Ülkemizin iki kıymetli ailesi, Sarallar ve Şahinler aileleri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla genel merkezimizde bir araya geldiler” ifadelerine yer verildi.

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