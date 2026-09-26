Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın BM'den verdiği mesajlar, her sene takip ettiğiniz gibi, çok büyük yankı uyandırmakta. Bu yıl da küresel meseleler ve bölgesel sorunlar konusunda son derece önemli mesajları oldu. Her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanımız, Filistin halkının yaşadığı dramı bir kez daha tüm çıplaklığıyla dünyanın dikkatine getirdiler." diye konuştu.

Bakan Fidan, BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında kurdukları diplomatik temaslara değinirken, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dair görüşmelerde bulunduklarını ifade etti.

Bakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kurumsallaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, seçilecek genel sekreterin yakın zamanda göreve başlayacağını bildirdi.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dair konuşan Bakan Fidan, "Türk heyeti olarak katıldığımız tüm toplantılarda İsrail'in soykırım politikalarını, işgal ve ilhak faaliyetlerini gündeme getirdik. Gazze'de, Batı Şeria'da yaşanan acıları aktardık." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye ilişkin açıklamalarını sürdüren Bakan Fidan, "Amacımız Gazze'deki dramın bir an önce son bulması, oradaki insani yardım miktarının artması ve Filistinlilerin gelecek kaygısı yaşamaması. Bunu temin etmek için var gücümüzde çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Bakan Fidan, "Çatışmalara karşı diyaloğu, krizlere karşı diplomasiyi, bölünmelere karşı iş birliğini savunduk. Uluslararası toplumun ortak sorunlara ortak çözümler üretmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade ettik. Bölgesel sahiplenme vizyonumuz çerçevesinde bölgesel meselelerin çözümünün başka yerlerde aranmaması gerektiğine dikkat çektik" dedi.