Angelina Jolie, evini 24,75 milyon dolara sattı

Ağustos 2024'te The Hollywood Reporter dergisine verdiği röportajda Los Angeles'a yönelik sitemini dile getiren Jolie şu ifadeleri kullanmıştı: Büyük bir aileniz olduğunda önceliğiniz onların mahremiyeti, huzuru ve güvenliği oluyor. Çocuklarımı büyütmek için bir evim vardı ama bu şehir bazen... Dünyanın farklı yerlerinde hissettiğim o insani dokuyu, büyüdüğüm bu şehirde bulamıyorum.

51 yaşındaki ünlü oyuncu, o dönemde şehirde kalmasının tek nedeninin Brad Pitt ile devam eden hukuki süreçler olduğunu vurgulamıştı.