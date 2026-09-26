Angelina Jolie, evini 24,75 milyon dolara sattı
Angelina Jolie, Los Angeles'taki tarihi mülkünü 24,75 milyon dolara (1.211.326.875,00 TL) elden çıkardı. Yurt dışına taşınma planlarını hızlandırdığı konuşulan ünlü yıldızın, Kamboçya'daki çalışmalarına ağırlık vereceği iddia edildi
Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie, Los Angeles'ın Los Feliz semtindeki 11 bin metrekarelik dev mülkünü 24,75 milyon dolara sattı. Dünyaca ünlü yıldız, uzun süredir dile getirdiği yurt dışına taşınma planlarını böylece resmen hayata geçiriyor.
TMZ ve Wall Street Journal'ın resmi kayıtlara dayandırdığı bilgilere göre; Angelina Jolie, 2017'de 24,5 milyon dolara satın aldığı 2 dönümlük arazideki tarihi mülkünü, mayıs ayında belirlediği 29,85 milyon dolarlık etiket fiyatının altında, neredeyse hiç kâr etmeden 24,75 milyon dolara (1.211.326.875,00 TL) elden çıkardı.
SİNEMA TARİHİNİN EFSANEVİ İSMİNİN EVİYDİ
6 yatak odası ve 10 banyolu görkemli konut, sinema ve magazin dünyasında özel bir yere sahip. Mülkü 1916 yılında, efsanevi yönetmen Cecil B. DeMille 28 bin dolara satın almıştı. Komşu evde yaşayan Charlie Chaplin taşındıktan sonra DeMille onun evini de satın alarak iki konutu birleştirmişti. Jolie ise Brad Pitt'ten ayrılıp eylül 2016'da boşanma davası açtıktan tam bir yıl sonra bu eve yerleşmişti.
KAMBOÇYA'DA KÜRESEL ÇALIŞMALARA ODAKLANACAK
Yurt dışına taşınma arzusunu hiçbir zaman gizlemeyen Jolie'nin, ikizlerinin 18 yaşına girmesiyle Los Angeles'tan ayrılma planlarını hızlandırdığı konuşuluyor. Yeni yerleşeceği adres henüz kesinleşmeyen oyuncunun; artık yetişkin olan ve farklı yerlerde yaşayan çocuklarını ziyaret edeceği, ayrıca Kamboçya'daki vakfı başta olmak üzere küresel çalışmalara ağırlık vereceği söyleniyor.
Ağustos 2024'te The Hollywood Reporter dergisine verdiği röportajda Los Angeles'a yönelik sitemini dile getiren Jolie şu ifadeleri kullanmıştı: Büyük bir aileniz olduğunda önceliğiniz onların mahremiyeti, huzuru ve güvenliği oluyor. Çocuklarımı büyütmek için bir evim vardı ama bu şehir bazen... Dünyanın farklı yerlerinde hissettiğim o insani dokuyu, büyüdüğüm bu şehirde bulamıyorum.
51 yaşındaki ünlü oyuncu, o dönemde şehirde kalmasının tek nedeninin Brad Pitt ile devam eden hukuki süreçler olduğunu vurgulamıştı.
2014'te evlenen Pitt ve Jolie 2016'da yollarını ayırmış, boşanmaları ise Aralık 2024'te resmen sonuçlanmıştı. Ancak ikilinin Fransa'daki ortak şatoları ve üzüm bağlarının paylaşımına ilişkin hukuki savaşı hala devam ediyor.
İkilinin üçü evlatlık (Maddox, Pax, Zahara) ve üçü biyolojik (Shiloh, Knox, Vivienne) olmak üzere toplam altı çocuğu bulunuyor. Brad Pitt ile çocukları arasındaki gerginliğin ardından Shiloh geçen yıl yasal olarak soyadını değiştirmişti. Zahara ve Vivienne 'Pitt' soyadını kullanmayı bırakırken, son olarak Maddox da babasının soyadını yasal olarak bırakmak için mahkemeye başvurmuştu.
Öte yandan Brad Pitt, 33 yaşındaki mücevher tasarımcısı kız arkadaşı Ines de Ramon ile bir süredir aşk yaşıyor. İkili, katıldıkları çeşitli etkinliklerde birlikte objektif karşısına geçerek birlikteliklerini gözler önüne seriyor.
Fotoğraflar: Avalon