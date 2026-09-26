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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa Yunusemre’de evlerinde ölü bulunan Acar çiftinin tabancayla vurulduğu belirlendi

        Manisa Yunusemre’de evlerinde ölü bulunan Acar çiftinin tabancayla vurulduğu belirlendi

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan İsa Acar ve eşi Mümire Acar, yakınları tarafından evlerinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 20:48 Güncelleme:
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        Manisa'da evli çift evinde öldürüldü

        Olay, Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Bağyurdu Mahallesi’nde meydana geldi.

        Sanayide oto kaporta dükkanı işleten İsa Acar (56) ve eşi Mümire Acar’dan (54) haber alamayan yakınları, kontrol etmek için çiftin evine gitti.

        Saat 14.00 sıralarında eve giren yakınları, Acar çiftini kanlar içinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İsa ve Mümire Acar çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cansız bedenleri üzerinde yapılan incelemede, tabancayla vurularak öldürüldükleri tespit edildi.

        CİNAYET ŞÜPHELİSİNİ BELİRLEMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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        Geçen yıl evlendikleri öğrenilen Acar çiftinin ölümüyle ilgili cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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