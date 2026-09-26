Manisa Yunusemre’de evlerinde ölü bulunan Acar çiftinin tabancayla vurulduğu belirlendi

Olay, Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Bağyurdu Mahallesi’nde meydana geldi.

Sanayide oto kaporta dükkanı işleten İsa Acar (56) ve eşi Mümire Acar’dan (54) haber alamayan yakınları, kontrol etmek için çiftin evine gitti.

Saat 14.00 sıralarında eve giren yakınları, Acar çiftini kanlar içinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İsa ve Mümire Acar çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cansız bedenleri üzerinde yapılan incelemede, tabancayla vurularak öldürüldükleri tespit edildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİNİ BELİRLEMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

REKLAM

Geçen yıl evlendikleri öğrenilen Acar çiftinin ölümüyle ilgili cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.