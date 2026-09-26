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        Haberler Dünya "Mücteba Hamaney enkazdan çıkarıldı"

        "Mücteba Hamaney enkazdan çıkarıldı"

        İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Muhsin Haydari, İran lideri Mücteba Hamaney'in, savaşın başında yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanenin bombalandığını ve enkazdan çıkarıldığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 23:05 Güncelleme:
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        "Mücteba Hamaney enkazdan çıkarıldı"

        Haydari, El Arabi kanalına verdiği röportajda, Mücteba Hamaney’in, İran’ın eski lideri Ali Hamaney’in ofisine yönelik saldırıda yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

        Haydari, ABD ile İsrail’in, bulunabileceği üç hastaneyi de bombaladığını ve Hamaney'in bombalanan üçüncü hastanenin enkazından çıkarıldığını kaydetti.

        Sonraki süreçte Hamaney’in sağlığının yerinde olduğunu öğrendiklerini ve ülkeyi yönetme kapasitesi ile fıkıh bilgisini teyit ettiklerini dile getiren Haydari, hiçbir kurum ve kuruluş ile istişare etmeden Uzmanlar Meclisi olarak kendisini devrim lideri seçtiklerini söyledi.

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        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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        #Hamaney
        #savaş
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