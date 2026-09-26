AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya görevinden affını istedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, hakkında gündeme gelen iddialarla ilgili açıklama yaparak yürüttüğü görevlerden affını istediğini duyurdu.

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde kamuoyunu meşgul eden bir meseleyle ilgili şahsı hakkında çeşitli iddia ve değerlendirmelerin gündeme getirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, söz konusu iddiaların kim olursa olsun tüm yönleriyle araştırılması ve sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini ifade ettiğini hatırlatan Kaya, kendisinin de bu yaklaşım doğrultusunda hareket ettiğini söyledi.

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“SİYASİ SORUMLULUK ALMAYI GEREKLİ GÖRÜYORUM”

Kaya, iddiaların hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve sürecin sağlıklı şekilde tamamlanmasını önemsediğini belirtti.

Siyasette üstlenilen sorumluluğun yalnızca hukuki sorumlulukla sınırlı olmadığını ifade eden Kaya, millet karşısındaki görevin gerektiğinde siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirdiğini kaydetti.

Kaya açıklamasında, “Şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi; yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan, bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum” ifadelerini kullandı.

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Fatma Betül Sayan Kaya, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla yürüttüğü tüm görevlerden affını Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan istediğini açıkladı.