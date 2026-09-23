Dünyanın en iyi çorbaları seçildi: Beyran ikinci sırada!
Taste Atlas, dünyanın en iyi 100 çorbasını sıraladı. Kullanıcıların oyuyla belirlenen listenin birincisi Paraguay'dan vori-vori oldu. Gaziantep'in meşhur beyranı ise ikinci seçildi
Geleneksel tarifler ve otantik restoranlar hakkında içerikler hazırlayan TasteAtlas (Lezzet Atlası), kullanıcılarının oylarından yola çıkarak dünyanın en iyi çorbalarını sıraladı.
Tavuk suyu, tavuk parçaları, sebzeler, baharatlar ve Paraguay peyniriyle hazırlanan küçük mısır unu köftelerinden oluşan Paraguay'a özgü vori-vori, dünyanın en iyi çorbası seçildi.
Gaziantep'in meşhur beyran çorbası ikinci sıraya yerleşti. Endonezya'dan Soto Betawi üçüncü, Japonya'dan Yokohama usulü ramen ise dördüncü sırada kendine yer buldu.
Türkiye'nin bir diğer geleneksel çorbası mercimek çorbası 12'nci sıradan listeye girdi.
Domates çorbası 55'inci, kelle paça ise 69'uncu sıradan listeye dahil oldu.
Listenin ilk 20 sırasında Filipinler'den sinigang ve sinigang na baboy, Finlandiya'dan lohikeitto ve kalakeitto, Meksika'dan caldo de queso ve sopa de lima, Portekiz'den sopa da pedra ve Polonya'dan barszcz czysty czerwony gibi farklı ülkelerin geleneksel çorbaları da yer aldı. İlk 20'ye giren lezzetler şu şekilde:
1- Vori-vori, Paraguay
2- Beyran çorbası, Türkiye
3- Soto Betawi, Endonezya
4- Yokohama usulü ramen, Japonya
5- Tonkotsu ramen, Japonya
(Fotoğraf: Ramen)
6- Sinigang na baboy, Filipinler
7- Tom kha gai, Tayland
8- Lanzhou lamian, Çin
9- Lohikeitto, Finlandiya
10- Caldo de queso, Meksika
(Fotoğraf: Tom kha gai)
11- Sinigang, Filipinler
12- Mercimek çorbası, Türkiye
13- Taiwanese Hot Pot, Tayvan
14- Phở bò, Vietnam
15- Kalakeitto, Finlandiya
(Fotoğraf: Hot Pot)