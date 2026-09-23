Dünyanın en iyi çorbaları seçildi: Beyran ikinci sırada!

Listenin ilk 20 sırasında Filipinler'den sinigang ve sinigang na baboy, Finlandiya'dan lohikeitto ve kalakeitto, Meksika'dan caldo de queso ve sopa de lima, Portekiz'den sopa da pedra ve Polonya'dan barszcz czysty czerwony gibi farklı ülkelerin geleneksel çorbaları da yer aldı. İlk 20'ye giren lezzetler şu şekilde: