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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan Küba mesajı: Anlaşma yapacağımızı düşünüyorum

        ABD Başkanı Trump'tan Küba mesajı: Anlaşma yapacağımızı düşünüyorum

        ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Küba ile bizim bir anlaşma yapacağımızı söyleyebilirim. Orduya ihtiyacımız olacağını düşünmüyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 09:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trump'tan Küba mesajı: Anlaşabiliriz

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Küba'nın bir anlaşmaya varacağını öngördüğünü ve askeri müdahaleye gerek kalacağını düşünmediğini söyledi.

        Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Küba ile bizim bir anlaşma yapacağımızı söyleyebilirim. Orduya ihtiyacımız olacağını düşünmüyorum" dedi.

        Trump yönetimi, hedefinin Küba hükümetini değiştirmek olduğunu açıkça ifade etti. ABD'nin bu yılın başlarında uygulamaya koyduğu petrol ablukası, yakıt sıkıntısı ve altyapının kötüleşmesiyle daha da artan elektrik kesintileriyle mücadele eden ülkeyi ciddi bir baskı altına soktu.

        Trump, Tennessee'ye hareket etmeden önce, "Küba'ya yardım etmek istiyoruz. Küba'yı halkımıza açmak istiyoruz" dedi.

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        Trump, Beyaz Saray'ın önünde gazetecilere yaptığı açıklamada ayrıca, bu hafta Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile seçimler hakkında görüştüğünü söyledi.

        Görüşmeye ilişkin soruyu yanıtlayan Trump, "Evet, görüştüm. Seçimler hakkında konuştum" dedi.

        Rodriguez, Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Trump ile kısa bir görüşme gerçekleştirmiş ve Venezuela ile diyaloğu yeniden başlatması nedeniyle Trump'a övgüde bulunmuştu. Bu, ABD güçlerinin ocak ayında düzenlediği bir operasyonla dönemin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakalamasından bu yana Rodriguez'in ABD'ye yaptığı ilk ziyaretti.

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        #Donald Trump
        #küba
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