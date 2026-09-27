SAMANDIRA İÇİN KRİTİK ADIM

09:00 27/09/2026

FENERBAHÇE MÜZESİ VE MALTEPE FUTBOL AKADEMİSİ

Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlar üzerindeki yatırım ve tesis projeleri de genel kurulda ele alınacak.

Bu kapsamda, Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi'nde bulunan ve kamuoyunda Kenan Evren Lisesi olarak bilinen, toplam 13 bin 972 metrekarelik taşınmaz üzerine yapılması planlanan proje hakkında üyelere bilgi verilecek.

Tarihi binada Fenerbahçe Müzesi oluşturulması ve tefrişi de gündemde yer alıyor.

Bir diğer önemli proje ise Maltepe Futbol Akademisi olacak. Maltepe Atışokulu Mahallesi'nde bulunan ve 124 bin 217,53 metrekare yüzölçümüne sahip taşınmaz üzerine yapılması planlanan proje hakkında genel kurula bilgilendirme yapılacak.