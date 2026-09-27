SAMANDIRA İÇİN KRİTİK ADIM

Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de tarihi genel kurul!
        Canlı

        Fenerbahçe'de tarihi genel kurul!

        Fenerbahçe Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantının gündeminde mali raporların yanı sıra Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki hazine arazisinin satın alınması, Fenerbahçe Müzesi, Maltepe Futbol Akademisi, stadyum kapasite artışı, COVE1907 ve 120. Yıl Piyangosu gibi önemli başlıklar yer alıyor. Kritik genel kurula dair tüm gelişmeler anbean haberimizde olacak...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 09:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul!

        Fenerbahçe Kulübünde olağan genel kurul toplantısı, bugün yapılacak.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 10.30'da başlayacak Genel Kurul'un gündeminde 1 Mart 2026 - 31 Mayıs 2026 mali dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve görüşülmesi yer alıyor. Aynı döneme ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ibrası da üyelerin onayına sunulacak.

        Ayrıca 1 Haziran 2026 - 31 Mayıs 2027 dönemine ait bütçe okunarak Genel Kurul'un onayına sunulacak. Mali konularda bağımsız denetim standartlarına göre denetim yapacak bağımsız denetim firmasının seçimi de üyelerin oylarına sunulacak.

        REKLAM

        SAMANDIRA İÇİN KRİTİK ADIM

        Olağan Genel Kurul'un dikkat çeken gündem maddelerinden biri Samandıra Can Bartu Tesisleri'yle ilgili olacak.

        Fenerbahçe yönetimi, tesislerin bulunduğu alanın Hazine'ye ait 14 bin 934 metrekarelik bölümünün satın alınması için gerekli girişimlerde bulunmak üzere yetki talep edecek.

        Gündem maddesine göre yönetim kuruluna, söz konusu alanın satın alınması ve bu kapsamda yapılacak tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacak.

        FENERBAHÇE MÜZESİ VE MALTEPE FUTBOL AKADEMİSİ

        Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlar üzerindeki yatırım ve tesis projeleri de genel kurulda ele alınacak.

        Bu kapsamda, Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi'nde bulunan ve kamuoyunda Kenan Evren Lisesi olarak bilinen, toplam 13 bin 972 metrekarelik taşınmaz üzerine yapılması planlanan proje hakkında üyelere bilgi verilecek.

        Tarihi binada Fenerbahçe Müzesi oluşturulması ve tefrişi de gündemde yer alıyor.

        Bir diğer önemli proje ise Maltepe Futbol Akademisi olacak. Maltepe Atışokulu Mahallesi'nde bulunan ve 124 bin 217,53 metrekare yüzölçümüne sahip taşınmaz üzerine yapılması planlanan proje hakkında genel kurula bilgilendirme yapılacak.

        DEREAĞZI VE STADYUM KAPASİTESİ DE GÜNDEMDE

        Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yer alan Metin Aşık binası projesi de genel kurulda üyelerin bilgisine sunulacak.

        Bunun yanı sıra Fenerbahçe'nin stadyum projesiyle ilgili de yeni bir adım gündemde. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde seyirci kapasitesinin artırılmasına yönelik proje hakkında genel kurul üyelerine bilgi verilecek.

        120. YIL PİYANGOSU GÜNDEMDE

        Fenerbahçe'nin 120. kuruluş yılı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan "120. Yıl Piyangosu" da genel kurulun gündeminde bulunuyor.

        Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün izniyle gerçekleştirilmesi planlanan proje hakkında üyelere bilgilendirme yapılacak. Piyangoyla ilgili gerekli işlemlerin takip ve ifası için yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi de oylamaya sunulacak.

        COVE1907 PROJESİ İÇİN BİLGİLENDİRME

        Fenerbahçe'nin üçüncü kişilerle gerçekleştirdiği veya gerçekleştireceği gayrimenkul geliştirme projelerinde kulüp markasının kullanımına ilişkin düzenlemeler konusunda da yönetim kuruluna yetki verilmesi istenecek.

        Bu kapsamda, Nata Holding ile yapılan sözleşmeye uygun olarak "COVE1907" isimli proje hakkında Genel Kurul üyelerine bilgi verilecek.

        REKLAM

        FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İÇİN HUKUKİ SÜREÇ

        Genel kurulda Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili önemli bir madde de görüşülecek.

        Fenerbahçe Üniversitesi ile Medicana Eğitim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. arasında gerçekleştirilen iş birliği ve bu kapsamda imzalanan sözleşmelerin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi gündemde yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #fenerbahçe
        #toplantı
        #Genel Kurul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İngiltere'yi sarsan Noel cinayeti! 12 bin kişinin ayakkabısına baktılar!
        İngiltere'yi sarsan Noel cinayeti! 12 bin kişinin ayakkabısına baktılar!
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli yağış etkili oluyor!
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli yağış etkili oluyor!
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul!
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul!
        Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti
        Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti
        Gereksiz bir tartışma daha
        Gereksiz bir tartışma daha
        "Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar büyük yankı uyandırmakta"
        "Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar büyük yankı uyandırmakta"
        "İşgalci, Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız"
        "İşgalci, Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız"
        "Mücteba Hamaney enkazdan çıkarıldı"
        "Mücteba Hamaney enkazdan çıkarıldı"
        42 kişinin malvarlığı donduruldu
        42 kişinin malvarlığı donduruldu
        4 yıl sonra ilk görüşme
        4 yıl sonra ilk görüşme
        Trump: İran'ın teklifini reddettim
        Trump: İran'ın teklifini reddettim
        Bahçeli, Sarallar ve Şahinler ailelerini kabul etti
        Bahçeli, Sarallar ve Şahinler ailelerini kabul etti
        Manisa’da evli çift evinde öldürüldü
        Manisa’da evli çift evinde öldürüldü
        Dijital incelemede dikkat çeken yazışma
        Dijital incelemede dikkat çeken yazışma
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"