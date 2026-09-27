SAMANDIRA İÇİN KRİTİK ADIM
Olağan Genel Kurul'un dikkat çeken gündem maddelerinden biri Samandıra Can Bartu Tesisleri'yle ilgili olacak.
Fenerbahçe yönetimi, tesislerin bulunduğu alanın Hazine'ye ait 14 bin 934 metrekarelik bölümünün satın alınması için gerekli girişimlerde bulunmak üzere yetki talep edecek.
Gündem maddesine göre yönetim kuruluna, söz konusu alanın satın alınması ve bu kapsamda yapılacak tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacak.