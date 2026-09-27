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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü: Bu sene takımı şampiyon yapıp görevi bırakacağım!

        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü: Bu sene takımı şampiyon yapıp görevi bırakacağım!

        Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Olağan Genel Kurul'da açıklamalarda bulundu. İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 12:43 Güncelleme:
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        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü!

        Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sarı-lacivertli kulübün Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

        İşte Yıldırım'ın açıklamaları:

        "BU SENE TAKIMI ŞAMPİYON YAPIP GÖREVİ BIRAKACAĞIM"

        "Belki de Fenerbahçe tarihinin en önemli bir mali kongresi başlangıcı yapacağız. Herkes her şeyi bilecek. Gizli, gazetede, televizyonda, yok YouTube'cuda bilmem nerede öğrenmeyeceğiz. Burada öğreneceğiz. Anlatacağım... Söz verdik takımı Şampiyonlar Ligine götürdük,şimdi de sırada şampiyonluk var... Bu sene bu takımı şampiyon yapacağız göreceksiniz. Seneye şampiyon yaparak başkanlığı bırakacağım, bunu bilin! Şampiyon yapacağım."

        EN-NESYRI TRANSFERİ

        "Yusuf diye bir oyuncuyu 25 milyon 700'e satmışsınız. Bunun 13 milyonu peşin alınmış, 12 milyonunu kırdırmışsınız. Kırdırmadan dolayı 1 milyon 100 bin Euro gitti. Yediniz mi ne yaptınız! Hangi borç! Bak cesaretli yürekli olun."

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        "PARAYI ALDINIZ YEDİNİZ!"

        "Gelelim Orhan Beylere, Sadetin Bey'in hikayesine. Paraları yemişsiniz. Orhan hiç savunmayın. En-Nesyri 8 milyon gelmiş, En-Nesyri'yi Sayın Ali Koç 19 milyon 500 bin Euro'ya satın almış. 2.950 taksitlerle 6 milyon bonservisi ödenmemiş. Nisanda taksidi geliyor, ödemiyorsunuz. FIFA'dan bize yazı geliyor, Haziran 15'te. Hepsi belgeli. Bize getiriyorlar, 'ödememiz lazım' ödüyoruz. Ne kadar para ödedim anlatacağım, ne kadar para girdi. UEFA yazışmalarını anlatacağım. Ödemiyorsunuz ceza geliyor. Bir tanesi de yeni, birincisini ödedim, ikincisini de pazar günü gönderdik, problem değil. 6 milyonu ben ödüyorum bak. Parayı aldınız yediniz. 8 milyonu cuk diye götürdünüz. Erkek gibi yedik deyin. Bak Orhan niyetimde yok, niyetimi bozuyorsunuz. Abdesti değiştireceğiz."

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        "SIDIKI GİTTİĞİ YERDE OYNAMIYOR"

        "Sidiki Cherif'i sattık, evet sattık! Hasan Çetinkaya'ya, Cihan Kamer'e, Oğuz Çetin'e teşekkür ediyorum. Oyuncuyu, 'bu futbolcu' deyip gelip almadılar. Hasan'ın tanıdığı insan vasıtasıyla 25 milyon Euro'ya sattık! Gittiği yerde de daha oynayamıyor! Çok büyük oyuncuydu ondan sattınız değil! Yüzde 5'i yetiştirme payı, gitti. Yüzde 10 komisyon veriyoruz. Geri kalan parayı da alırken 16 milyon Euro daha bonservis ödenecek parası var. 18 de olabilir. 18 mi, 18'miş. O gelen parayı da 1 hafta 10 gün önceye bağladım. Ocak şubatta tüzük kongresi yapacağım. Orada diyeceğim ki mal satıp bonservise harcanamaz, sorunlu olur diye madde koyduracağım. Biz yemeyeceğiz yani."

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        YUSUF AKÇİÇEK

        "Yusuf (Akçiçek) diye bir oyuncuyu 25 milyon 700'e satmışsınız. Bunun 13 milyonu peşin alınmış, 12 milyonunu kırdırmışsınız. Kırdırmadan dolayı 1 milyon 100 bin euro gitti. Yediniz mi ne yaptınız? Hangi borç! Bak cesaretli yürekli olun."

        "BEN BU PARAYI ÖDEMEYECEĞİM!"

        "10 Haziran'da mazbata aldık. Kante'nin menajeri devamlı arıyor bizimkileri, muhasebeyi falan. Alacağım var 3 milyon ekstra, bunu ödeyin. Diğer paralarını ödedik. Biz dedik ki 3 milyon ödenecek anlaşma yok bizde. Adam anlaşmayı gönderdi. İçinizden iki arkadaş, Kante ile sözleşme yapıyor. Çağlar'ın sözleşmesini feshedersek, menajere 3 milyon Euro ödeyeceğinizi beyan ediyorsunuz ve sözleşmeyi feshediyorsunuz, temmuz başı. Ben görevdeyim ya. Biz imzalamıyoruz, siz imzalıyorsunuz. Bunu halledeceksiniz. Mahkemeyse mahkeme. Siz ödeyeceksiniz. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu parayı ödemeyeceğim."

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        "BENDEN SONRAKİ YÖNETİME 100 MİLYON KALACAK"

        "Şu kadar para bıraktık diyorsunuz, ben seneye, ocağa geçtikten sonra ne loca satacağım, ne VIP ne kombine satacağım, hiçbir şey satmayacağım. 27'de kim gelirse o sahibi olacak. 100 milyon Ataşehir'den bıraktık diyorsun, 90-95 gelecek. Orada da mart nisana kadar 1 lira gelecek para yok. Söylesene buradan! 100 milyon çakıyorsun. Nisan mayısa kadar para gelemez oradan. Ancak Özgür Bey kendi payından yaparsa bir şey gelir ancak. Çık söyle! Benden sonraki yönetime 100 milyon kalacak, kullandırmayacağım."

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        "SİZİ İBRA ETMEYECEĞİM"

        "Üniversite Fenerbahçe’nin değil artık Medicana’nın. Sustunuz, suç işlediniz, 10 sene daha uzattınız? Fenerbahçe’nin malına çökme var. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez. Fenerbahçe’de iyilik yapana saygı duyarız. Ama siz yönetim olarak suçlusunuz. Bundan dolayı sizi ibra etmeyeceğim. Anonim şirkette de yapmayacağım. Siz Fenerbahçe’nin haklarını savunun. Gelin buraya bu yanlıştır deyin hep beraber düzeltelim. Fenerbahçe’nin malı elden gitmiş, Fenerbahçe malın sahibi değil. 400 bin euro almak için 10 sene niye uzattınız? Hepinize teşekkür ediyorum. Fenerbahçe’nin parası çok, şu anda 77 milyon euro kasada para var haberiniz olsun."

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        #aziz yıldırım
        #Genel Kurul
        #fenerbahçe
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