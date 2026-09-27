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        Haberler Gündem Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: Kaya'nın af talebi kabul edildi

        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kaya'nın af talebi kabul edildi

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Fatma Betül Hanım, MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 14:49 Güncelleme:
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        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kaya'nın af talebi kabul edildi

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon soruşturmaları ile ilgili açıklamada bulundu. Çelik, "Cumhurbaşkanımızın 'Yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır' ilkesi esas alınarak bütün bu meselelerin üzerine gidilecektir. Tüm denetim kurulları görevlerinin başındadır. Milletin emanetine sahip çıkma konusunda taviz yoktur. Gereken neyse yapmaktan çekinmeyiz" dedi.

        Çelik açıklamasında, "Olumsuz etkilenenlerin durumlarını titizlikle değerlendiriyoruz, çalışmalar ilgili kurumlarca yapılacak. Sonra bir yol haritası kuşkusuz paylaşılacak. Türk ekonomisinde sistemik bir risk yok. Sorumlular hesap verecek. Aynı zamanda bir daha bunların tekrar edilmemesi için bütün tedbirleri alınması için çalışmaları başlatmış bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

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        "KAYA'NIN AF TALEBİ KABUL EDİLDİ"

        Çelik ayrıca, "Fatma Betül Hanım, MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir." dedi.

        "BARIŞ İÇİN EN BÜYÜK BELA İSRAİL"

        Çelik, "BM'de Netanyahu konuşurken salon terk edildi. Netanyahu’nun insanları öldürdükleri çağrı cihazı ile kürsüye çıkması kınandı. Sivil araçları silah olarak kullanıyorlar. Sanık kürsüsünde olması gerekirken BM kürsüsünde olması ve katliam propagandası yapması BM'nin de dünyanın da trajedisidir. Barış için en büyük bela İsrail'dir." ifadelerine de yer verdi.

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