AK Parti Sözcüsü Çelik'ten fon soruşturması açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çelik, açıklamasında, AK Parti’nin her zaman doğruların yanında, yanlışların karşısında olduğunu ve bu durumun AK Parti’nin kuruluş felsefesi ve varlık sebebi olduğunu dile getirdi.

Fon soruşturmasında her bir maddenin ve detayın AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ilk andan itibaren partideki yetkili kurumlar tarafından titizlikle takip edildiğini ve değerlendirildiğine dikkati çeken Çelik, "Bu değerlendirmeleri yaparken temel ilkemiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın ‘sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır’ ifadesidir. Bu ilke çerçevesinde, her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele "tavizsiz" verilecektir" dedi.

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"Yanlış yapanlar, hukuk önünde hesabını verecektir"

Fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşların hak ve hukukunun titizlikle ele alınacağına vurgu yapan Çelik, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Adalet Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın tam bir koordinasyon içinde kapsamlı çalışmaları, olayların tüm boyutlarını açığa çıkaracak, karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacaktır. Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar, hukuk önünde hesabını verecektir" ifadelerine yer verdi.

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Finansal sisteme ve Türkiye ekonomisine yönelik sistemik bir risk olmadığını ve temellerin sağlam olduğunun altını çizen Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Sermaye piyasalarının sınırlı bir bölümünde, belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundur. Bu sorunun üzerine gidilirken, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, ‘benzer bir problemin yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacak’ çalışmaları kapsamlı bir şekilde yapıyoruz. Tüm denetim kurumları görevinin başındadır. Şeffaflık, denetim ve hesap verilebilirlik ilkelerini koruyacak ve güçlendireceğiz. Milletimizin her alandaki emanetine sahip çıkma irademiz tamdır. Milletimizin emanetine sahip çıkarken hiçbir taviz, istisna ve kararsızlık söz konusu olamaz. AK Parti’mizde ‘siyasetimizin alfabesi’ her türlü yanlışla sonuna kadar mücadele etmektir."