Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür!
Trendyol Süper Lig'de 6 haftada topladığı 13 puanla averaj farkıyla 2. sırada yer alan Galatasaray'ı önümüzdeki günlerde zorlu bir fikstür bekliyor... Sarı-kırmızılılar ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde 22 günde 6 kritik maça çıkacak...
Trendyol Süper Lig'de 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, 13 puanla averaj farkıyla 2. sırada yer aldı.
Sarı-kırmızılılar milli aradan sonra, sıradaki 6 resmi maçında hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da kritik karşılaşmalara çıkacak.
Milli ara sonrası Kasımpaşa'yı ağırlayacak G.Saray, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona'yı konuk edecek.
Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Cimbom, sonrasında Lille deplasmanına çıkacak.
26 Ekim Pazartesi ezeli rakibi Fenerbahçe'yle kritik bir karşılaşmada sahne alacak G.Saray, son olarak Konyaspor deplasmanıyla Ekim ayını tamamlayacak.
3 MAÇ İÇERİDE, 3 MAÇ DEPLASMANDA
Galatasaray, söz konusu 6 maçın 3'ünü Rams Park'ta oynayacak.
Sarı-kırmızılı ekip bu süreçte Kasımpaşa, Barcelona ve Fenerbahçe'yle iç sahada karşılaşacak.
Gençlerbirliği, Lille ve Konyaspor'la ise deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'ın 6 maçlık zorlu fikstürü şu şekilde:
9 Ekim Cuma: Galatasaray-Kasımpaşa
13 Ekim Salı: Galatasaray-Barcelona
17 Ekim Cumartesi: Gençlerbirliği-Galatasaray
21 Ekim Çarşamba: Lille-Galatasaray
26 Ekim Pazartesi: Galatasaray-Fenerbahçe
30 Ekim Cuma: Konyaspor-Galatasaray