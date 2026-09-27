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        Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür!

        Trendyol Süper Lig'de 6 haftada topladığı 13 puanla averaj farkıyla 2. sırada yer alan Galatasaray'ı önümüzdeki günlerde zorlu bir fikstür bekliyor... Sarı-kırmızılılar ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde 22 günde 6 kritik maça çıkacak...

        Giriş: 27 Eylül 2026 - 10:57 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig'de 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, 13 puanla averaj farkıyla 2. sırada yer aldı.

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        Sarı-kırmızılılar milli aradan sonra, sıradaki 6 resmi maçında hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da kritik karşılaşmalara çıkacak.

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        Milli ara sonrası Kasımpaşa'yı ağırlayacak G.Saray, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona'yı konuk edecek.

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        Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Cimbom, sonrasında Lille deplasmanına çıkacak.

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        26 Ekim Pazartesi ezeli rakibi Fenerbahçe'yle kritik bir karşılaşmada sahne alacak G.Saray, son olarak Konyaspor deplasmanıyla Ekim ayını tamamlayacak.

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        3 MAÇ İÇERİDE, 3 MAÇ DEPLASMANDA

        Galatasaray, söz konusu 6 maçın 3'ünü Rams Park'ta oynayacak.

        Sarı-kırmızılı ekip bu süreçte Kasımpaşa, Barcelona ve Fenerbahçe'yle iç sahada karşılaşacak.

        Gençlerbirliği, Lille ve Konyaspor'la ise deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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        Galatasaray'ın 6 maçlık zorlu fikstürü şu şekilde:

        9 Ekim Cuma: Galatasaray-Kasımpaşa
        13 Ekim Salı: Galatasaray-Barcelona
        17 Ekim Cumartesi: Gençlerbirliği-Galatasaray
        21 Ekim Çarşamba: Lille-Galatasaray
        26 Ekim Pazartesi: Galatasaray-Fenerbahçe
        30 Ekim Cuma: Konyaspor-Galatasaray

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        #galatasaray
        #fikstür
        #süper lig
        #şampiyonlar ligi
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