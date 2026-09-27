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        Baba ve kızı yaşamını yitirdi! Ev yangınında kahreden detay!

        Bilecik'te bir evde meydana gelen yangında facia yaşandı. Olayda evde bulunan 72 Mehmet Erdönmez ile 47 yaşındaki kızı Fazilet Erdönmez hayatını kaybetti. Baba ve kızının, yangına müdahale etmek için evlerine yeniden girdikleri belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 14:13 Güncelleme:
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        Baba ve kızı yaşamını yitirdi! Ev yangınında kahreden detay!

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki ev yangınında yaşamını yitiren baba ve kızının, evlerine yangına müdahale etmek için yeniden girdikleri ortaya çıktı.

        AA'da yer alan habere göre ilçeye bağlı Kurşunlu köyündeki 2 katlı müstakil evde baca kaynaklı yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce söndürülen yangının ardından evde bulunan Mehmet Erdönmez (72) ile kızı Fazilet Erdönmez'in (47) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Baba ile kızının cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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        Erdönmez'in eşi Hamdiye Erdönmez ise yangından kendi imkanlarıyla kurtuldu.

        İLK MÜDAHALEYİ MUHTAR YAPMIŞ

        Kurşunlu köyü Muhtarı Fahrettin Doğruk, AA muhabirine, yangını sabah saatlerinde komşularının kendisine haber verdiğini söyledi.

        Olay yerine gittiğinde evden dumanlar çıktığını gördüğünü anlatan Doğruk, "Traktörümün arkasındaki tankerle ilk müdahaleyi ben yaptım. Bu sırada itfaiyeye haber verdik fakat komşularımızı kurtaramadık." dedi.

        Doğruk, Mehmet Erdönmez'in evinin bacasını dün akşam temizlemek amacıyla tutuşturduğunu dile getirdi.

        Alevin gece boyunca sönmediğini, sabaha karşı da eve bitişik ağaçlara sıçradığını belirten Doğruk, "Yangını görünce ilk başta dışarıya çıkıyorlar. Sonra müdahale etmek için yeniden içeriye giriyorlar. Orada da dumandan zehirlenerek vefat ettiler. Yangın 2 katı da sarmıştı." ifadesini kullandı.

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        Erdönmez ailesinin karşı komşusu Nurettin Doğruk da sabaha karşı evden çıkan dumanı gördüğünü kaydetti.

        Durumu kardeşi Fahrettin Doğruk'a haber verdiğini aktaran Doğruk, "İlk başta kardeşim tankeriyle müdahale etti. Sonra da itfaiye geldi. Biz de hortum çekerek çalışmalara yardımcı olduk fakat kendilerini kurtaramadık." değerlendirmesini yaptı.

        Yangına müdahale edenlerden Faruk Aydın ise olay yerine geldiklerinde Erdönmez'in eşi Hamdiye Erdönmez'in evin önünde oturduğunu belirtti.

        Yoğun duman ve alev nedeniyle eve giremediklerini ifade eden Aydın, dışarıdan müdahale etseler de komşularını kurtaramadıklarını anlattı.

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