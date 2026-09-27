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        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!

        Afyonkarahisar'da yaşanan feci olayda, markette çakmak gazı soluduğu ileri sürülen 7 yaşındaki Mustafa Ali Avcı fenalaştı. Avcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 11:05 Güncelleme:
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        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
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        Afyonkarahisar'da, zincir markette çakmak gazı soluduğu ileri sürülen Mustafa Ali Avcı (7), fenalaştı. Avcı, sağlıkçıların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün Sahipata Mahallesi’ndeki markette meydana geldi.

        İddiaya göre; markette çakmak gazı tüpüyle oynayan Mustafa Ali Avcı, gazı solumasının ardından kısa sürede fenalaştı. Avcı'nın hareketsiz kaldığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        İhbar üzerine markete sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Mustafa Ali Avcı, yaşamını yitirdi. Avcı’nın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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