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        Haberler Gündem Hava Durumu Sıcaklık azalıyor, kuvvetli yağış etkili oluyor!

        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli yağış etkili oluyor!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, bugün yurdun büyük bölümünde kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı da Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalıyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 08:50 Güncelleme:
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        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli yağış etkili oluyor!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

        Marmara (Edirne dışında), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Tunceli, Elazığ, Muş, Erzurum Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların, Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, İstanbul, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum ve Bolu çevreleri ile Kocaeli ve Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 23°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 23°

        İzmir

        Yağmurlu 22°

        Antalya

        Parçalı Bulutlu 24°

        Trabzon

        Yağmurlu 24°

        Bursa

        Yağmurlu 21°

        Adana

        Sağanak Yağış 30°

        Diyarbakır

        Güneşli 35°

        Gaziantep

        Güneşli 30°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 27°

        Hava sıcaklığının da Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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        KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

        Yağışların, Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum ve Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Rüzgarın da, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi beklendiğinden, yine yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

        Fotoğraf: AA

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