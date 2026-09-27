Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara (Edirne dışında), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Tunceli, Elazığ, Muş, Erzurum Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, İstanbul, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum ve Bolu çevreleri ile Kocaeli ve Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Yağmurlu 23° Ankara Kısmen Güneşli 23° İzmir Yağmurlu 22° Antalya Parçalı Bulutlu 24° Trabzon Yağmurlu 24° Bursa Yağmurlu 21° Adana Sağanak Yağış 30° Diyarbakır Güneşli 35° Gaziantep Güneşli 30° Ağrı Kısmen Güneşli 27°

Hava sıcaklığının da Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum ve Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Rüzgarın da, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi beklendiğinden, yine yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Fotoğraf: AA