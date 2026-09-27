Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Borsa
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.899,35 %0,09
        DOLAR 48,9217 %0,06
        EURO 55,7812 %0,06
        GRAM ALTIN 6.740,80 %0,33
        BITCOIN 84.658,00 %0,77
        FAİZ 40,24 %0,45
        GÜMÜŞ GRAM 101,18 %0,84
        GBP/TRY 64,8326 %0,13
        EUR/USD 1,1391 %0,10
        BRENT PETROL 97,48 %-3,31
        ÇEYREK ALTIN 11.021,21 %0,33
        Haberler Ekonomi Borsa Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı

        Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 09:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı.

        FON SORUŞTURMASINDA SON DURUM

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

        Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

        REKLAM

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

        Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

        REKLAM

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

        REKLAM

        Devam eden soruşturmada 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti.

        Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e ulaşmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ekonomi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
        Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
        Bakan Gürlek: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
        Bakan Gürlek: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul!
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul!
        İngiltere'yi sarsan Noel cinayeti! 12 bin kişinin ayakkabısına baktılar!
        İngiltere'yi sarsan Noel cinayeti! 12 bin kişinin ayakkabısına baktılar!
        İsrail'de seçim öncesi Netanyahu'ya karşı muhalefet ittifakı
        İsrail'de seçim öncesi Netanyahu'ya karşı muhalefet ittifakı
        Eski karısını sokakta kovalayıp katletti!
        Eski karısını sokakta kovalayıp katletti!
        Trump'tan Küba mesajı: Anlaşabiliriz
        Trump'tan Küba mesajı: Anlaşabiliriz
        Yapay zekayı ne kadar iyi tanıyoruz?
        Yapay zekayı ne kadar iyi tanıyoruz?
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli yağış etkili oluyor!
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli yağış etkili oluyor!
        Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti
        Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        Gereksiz bir tartışma daha
        Gereksiz bir tartışma daha
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"
        "Mücteba Hamaney enkazdan çıkarıldı"
        "Mücteba Hamaney enkazdan çıkarıldı"
        4 yıl sonra ilk görüşme
        4 yıl sonra ilk görüşme
        Bahçeli, Sarallar ve Şahinler ailelerini kabul etti
        Bahçeli, Sarallar ve Şahinler ailelerini kabul etti
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        Dijital incelemede dikkat çeken yazışma
        Dijital incelemede dikkat çeken yazışma
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı