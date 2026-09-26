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        Haberler Magazin Meryem Uzerli'den 'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi

        Meryem Uzerli'den 'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi

        Oyuncu Meryem Uzerli, konakladığı bir otelde yan odada 'Muhteşem Yüzyıl' izleyen otel sakinine sürpriz yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 20:25 Güncelleme:
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        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi

        Meryem Uzerli, 2011-2014 yılları arasında ekrana gelen 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ünlü oyuncu, kaldığı bir otelde yaşadığı ilginç anı sosyal medya hesabından paylaştı.

        Gelen sesler üzerine Uzerli, yan odasında konaklayanların 'Muhteşem Yüzyıl' izlediğini anladı. O anları cep telefonuyla kaydeden oyuncu, paylaşımında "Duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama yan komşum 'Muhteşem Yüzyıl' izliyor" ifadelerine yer verdi.

        Bir süre sonra yan odanın kapısını çalan Meryem Uzerli, kapıyı açan otel sakinine, "Merhabalar, fark ettim de 'Muhteşem Yüzyıl' izliyorsunuz..." diyerek kendini tanıttı.

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        Karşısında dizide canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle tanınan Meryem Uzerli'yi gören otel sakini, büyük şaşkınlık yaşadı.

        Fotoğraflar: Instagram, HT Magazin

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        #Meryem Uzerli
        #muhteşem yüzyıl
        #Hürrem Sultan
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