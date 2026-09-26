Meryem Uzerli'den 'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
Oyuncu Meryem Uzerli, konakladığı bir otelde yan odada 'Muhteşem Yüzyıl' izleyen otel sakinine sürpriz yaptı
Meryem Uzerli, 2011-2014 yılları arasında ekrana gelen 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ünlü oyuncu, kaldığı bir otelde yaşadığı ilginç anı sosyal medya hesabından paylaştı.
Gelen sesler üzerine Uzerli, yan odasında konaklayanların 'Muhteşem Yüzyıl' izlediğini anladı. O anları cep telefonuyla kaydeden oyuncu, paylaşımında "Duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama yan komşum 'Muhteşem Yüzyıl' izliyor" ifadelerine yer verdi.
Bir süre sonra yan odanın kapısını çalan Meryem Uzerli, kapıyı açan otel sakinine, "Merhabalar, fark ettim de 'Muhteşem Yüzyıl' izliyorsunuz..." diyerek kendini tanıttı.
Karşısında dizide canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle tanınan Meryem Uzerli'yi gören otel sakini, büyük şaşkınlık yaşadı.
Fotoğraflar: Instagram, HT Magazin