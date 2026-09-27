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        Haberler Gündem Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan eski cezaevi kampüs doktoru evinde ölü bulundu

        Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan eski cezaevi kampüs doktoru evinde ölü bulundu

        Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan eski Cezaevi Kampüs Doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu.

        Giriş: 27 Eylül 2026 - 18:30 Güncelleme:
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        Eski cezaevi kampüs doktoru ölü bulundu

        Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden açılan soruşturmada gözaltına alınan dönemin cezaevi kampüsün Adlı Tıp doktoru Turgay Tamer (66), Büyükçekmece’deki evinde ölü bulundu. Soruşturma kapsamında kısa süre önce gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan Tamer’in cansız bedenini, 12 gün önce Moldova’ya giden ve bugün İstanbul’a dönen eşi buldu. Olay “şüpheli ölüm” olarak değerlendirilirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde 12 Kasım 2011 tarihinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre o dönem yürütülen soruşturma 2012 yılında takipsizlikle sonuçlandı. Dosyanın yıllar sonra yeniden incelenmesinin ardından takipsizlik kararı kaldırıldı ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yeniden başlatıldı.

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        ADLI TIP DOKTORU OLARAK GÖREV YAPTI

        Soruşturmanın ikinci operasyonunda aralarında gazeteciler ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden biri de olay döneminde cezaevi kampüsünde Adli Tıp doktoru olarak görev yapan Turgay Tamer’di. Tamer, jandarmadaki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ve mahkeme işlemlerinin ardından Turgay Tamer’in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

        12 GÜN ÖNCE MOLDOVA’YA GİTTİ

        Turgay Tamer’in serbest bırakılmasının ardından bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Elde edilen bilgilere göre Tamer’in Moldova doğumlu eşi Marina Tamer, 12 gün önce Moldova’ya gitti. Turgay Tamer ise bu süre içerisinde evde yalnız kaldı. Marina Tamer’in polise verdiği bilgiye göre eşi cep telefonu kullanmıyordu.

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        KAPIYI AÇMAYINCA CAMDAN EVE GİRDİ

        Moldova’dan İstanbul’a dönen Marina Tamer, iddialara göre Büyükçekmece’deki evine geldiğinde kapıyı açan olmadı. Eşine ulaşamayan kadın, bunun üzerine camdan eve girdi. Marina Tamer, evin orta bölümündeki odada eşini yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Turgay Tamer’in hayatını kaybettiği belirlendi.

        EŞİ RAHATSIZLIĞINI ANLATTI

        Marina Tamer, polis ekiplerine eşinin ayaklarında kan dolaşımıyla ilgili bir rahatsızlığı bulunduğunu ve çok fazla sigara kullandığını söyledi. Olay yerine adli tabip çağrılırken, Turgay Tamer’in ölümü “şüpheli ölüm” olarak değerlendirildi.

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        Tamer’in kesin ölüm nedeninin yapılacak adli incelemelerin ardından ortaya çıkması bekleniyor.

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        #kaşif kozinoğlu
        #haberler
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