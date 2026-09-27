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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Şekip Mosturoğlu: Her yıl tekrarlanan seçimlerle kalıcı bir istikrar sağlamak mümkün değildir

        Şekip Mosturoğlu: Her yıl tekrarlanan seçimlerle kalıcı bir istikrar sağlamak mümkün değildir

        Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, "İstikrar, kurumsal başarının en önemli gerekliliğidir. Her yıl tekrarlanan seçimlerle kalıcı bir istikrar sağlamak mümkün değildir. Geçtiğimiz 3 yılda karşı karşıya kaldığımız bu istikrarsız tablo özellikle futbol arzuladığımız şampiyonlukları elde edemeyişimizin birisidir" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 11:17 Güncelleme:
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        "Her yıl seçimle istikrar sağlamak mümkün değil"

        Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılıyor. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, gündem maddeleri öncesi kongre üyelerine hitap etti.

        Mosturoğlu, "Görev süremiz boyunca son 3 genel kurulun 2’si seçimli olmak üzere tamamı olağanüstü genel kurullardır. Kulübümüz bu süreçte 2 olağanüstü genel kurulu geçirmiş ve 3 kez başkan değişikliği yaşamıştır. Önümüzdeki haziran ayında ise kulübümüz bu kez olağan seçimli genel kurul gerçekleştirecek ve yeni yönetimini seçecektir. Burada net bir gerçeğin altını bir kez daha çizmek istiyorum: İstikrar, kurumsal başarının en önemli gerekliliğidir. Her yıl tekrarlanan seçimlerle kalıcı bir istikrar sağlamak mümkün değildir. Geçtiğimiz 3 yılda karşı karşıya kaldığımız bu istikrarsız tablo özellikle futbol arzuladığımız şampiyonlukları elde edemeyişimizin birisidir. Sıklaşan her seçim süreci kurumsal yapımızı zedelediği gibi seçim süreçlerinde ve sonrasında yaşanan kutuplaşmalar birlik ve beraberliğimizi büyük ölçüde tahrip etmektedir. Tek temennim önümüzdeki yıldan itibaren 3 yıllık dönem için seçilecek yeni yönetimin kurumsal istikrarı tesis etmesi, camia olarak birlik ve beraberliğimizi yeniden sarsılmaz kılmasıdır" ifadelerini kullandı.

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        Şekip Mosturoğlu'nun konuşması sonrası faaliyet raporlarının okunmasına geçildi.

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        #Şekip Mosturoğlu
        #fenerbahçe
        #divan kurulu
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