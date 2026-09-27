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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Orhan Demirel: Kullanılan paralar banka borçlarına gitmiştir

        Orhan Demirel: Kullanılan paralar banka borçlarına gitmiştir

        Fenerbahçe'nin önceki dönem genel sekreteri Orhan Demirel, ara transferde kulübün kasasından 24 milyon euro çıktığını belirterek, "Geldiğimizde 190 milyon euro nakit açığı vardı. Bu zaman içerisinde gerek arsaların değerlendirilmesi, gerek diğer sponsorluk gelirlerin kullanılmasıyla birlikte bu tablo, borçların kapatılması için kullanılmıştır" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 12:00 Güncelleme:
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        "Kullanılan paralar banka borçlarına gitmiştir"

        Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılıyor. Yönetim kurulu faaliyet raporu için önceki dönem genel sekreteri Orhan Demirel sunum yaparak detaylı anlattı.

        Fenerbahçe Spor Kulübü'nün konsolide finansal yükümlülüğe dair Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Sadettin Saran dönemlerine ilişkin borç ve alacaklara ilişkin rakamlar hakkında konuşan Demirel, 2025-2026 futbol sezonu ikinci transfer (kış) döneminde kadroya dahil edilen oyuncuların bonservis ücretlerini tek tek paylaştı. Orhan Demirel, "Ara transferde 5 futbolcu için Fenerbahçe’nin kasasından çıkan para 24 milyon eurodur. Diğerleri yıllara sairdir. Kullanılan paralar diğer borç kapatma ve banka borçlarına gitmiştir. Ayda 22 milyon euro olan genel gideri olan kulübün açıkları ödenmiştir. Geldiğimizde 190 milyon euro nakit açığı vardı. Bu zaman içerisinde gerek arsaların değerlendirilmesi, gerek diğer sponsorluk gelirlerin kullanılmasıyla birlikte bu tablo, borçların kapatılması için kullanılmıştır" dedi.

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        Demirel daha sonra 'Yeni yönetime bırakılan gelir ve kaynak imkanları' adı altında, Emlak Konut tahsilat hakkı, kombine satış imkanı, loca satışlarından oluşan gelir, En-Nesyri’nin gelecek taksitleri, transfer alacağı, reklam ve sponsorluk geliri kalemlerinden toplam kaynağın 154 milyon 300 bin euro olduğunu söyledi.

        EN-NESYRI TAKSİTLERİ

        Orhan Demirel, Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri’nin ödemelerine dair ise şunları söyledi:

        "Seçimden önce haziran ayına gelindiğinde çok acil ödenmesi gereken 33 milyon euro ödeme olduğunu belirtmiştik. Bunların içinde sadece En-Nesyri değil, 7 futbolcunun ödemesi daha vardı. Bunlar da haziran ayı içinde ödenebilir durumdaydı. Bu yönetim 18 Haziran’da ilk taksiti ödenmiş. İlk taksit geç ödendiği için; En-Nesyri’nin taksitleri devam ediyor. Birkaç kulüpten transfer alacağımız var, 2 milyon 100 bin euro. Reklam ve sponsorluk gelirleri var. Bu tabloda en önemlisi Fenerbahçe arazilerinden sanki çoğu satılmış gibi bir durum var. Biz sadece iki arsayı değerlendirdik. Bizden önceki yönetimde hazırlığı yapılmış olan sonraki yönetimin devam ettirdiği 102 milyon euroluk kaynak bırakılmış oldu."

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        #fenerbahçe
        #Olağan Genel Kurul
        #aziz yıldırım
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