Gaziantep'te feci kaza: 7 ölü, 13 yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.
Giriş: 27 Eylül 2026 - 19:28 Güncelleme:
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 HBS 100 plakalı yolcu midibüsü, Gaziantep-Osmaniye kara yolu kırsal Acaroba yakınlarında 31 AHB 98 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ