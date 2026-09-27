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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te feci kaza: 7 ölü, 13 yaralı

        Gaziantep'te feci kaza: 7 ölü, 13 yaralı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 19:28 Güncelleme:
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        Gaziantep'te feci kaza: 7 ölü, 13 yaralı

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 HBS 100 plakalı yolcu midibüsü, Gaziantep-Osmaniye kara yolu kırsal Acaroba yakınlarında 31 AHB 98 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

        Yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi.

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