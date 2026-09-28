Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran: Masada çok makul bir plan var, sebepsiz yere reddedilirse bu ABD'nin hatası olur

        İran: Masada çok makul bir plan var, sebepsiz yere reddedilirse bu ABD'nin hatası olur

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'ye sundukları 7 maddelik planın ABD Başkanı Trump tarafından reddedildiğini duyduklarını ancak henüz resmi bir yanıt almadıklarını söyledi ve "Masada çok makul bir plan var. Eğer sebepsiz yere reddederlerse, bu onların hatası olur" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 07:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İran'dan ABD'ye: Masada çok makul bir plan var

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'ye önerdikleri 7 maddelik anlaşma planının "çok makul" olduğunu belirterek, "Eğer sebepsiz yere reddederlerse, bu onların hatası olur." diye konuştu.

        Arakçi, ABD'de NBC News'e mülakat verdi.

        ABD'nin başlattığı "saldırganlık savaşını" bitirmek istediklerini belirten Arakçi, "Bu savaşı sekiz ay önce, iki üç gün içinde kazanabilecekleri umuduyla başlattılar. Ama sekiz ay geçti ve biz bunun bitmesini istiyoruz." dedi.

        Arakçi, arabulucular yoluyla ABD’ye ilettikleri 7 maddelik önerinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından reddedildiğini duyduklarını ancak henüz "resmi bir yanıt" almadıklarını belirterek, "Masada çok makul bir plan var. Eğer sebepsiz yere reddederlerse, bu onların hatası olur." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Yasa dışı bir şekilde dondurulmuş olan paralarının ve varlıklarının serbest bırakılmasını ve petrolünü satabilmeyi istediklerini belirten Arakçi, ABD'nin önceki anlaşmalarda zaten bunları taahhüt ettiğini söyledi.

        "SAVAŞIN YENİDEN BAŞLAMASINA DA HAZIRIZ"

        Arakçi, "Savaşın yeniden başlamasına da tamamen hazırız. Kıyamet savaşı bile olsa, her türlü yeni saldırı karşısında kararlı duruyoruz. Ama aynı zamanda diplomasiye de hazırız. Seçim Başkan Trump'a kalmış." diye konuştu.

        ABD'nin sekiz aydır sonuçsuz bir şekilde savaştığını belirten Arakçi, yeni saldırıların da "kesinlikle" aynı olacağını söyledi.

        REKLAM

        Arakçi, ABD'nin müzakerelerin ortasında İran'a geçmişte defalarca saldırdığını hatırlatarak, "Aslında diplomasiye geri dönmemiz için hiçbir neden yok ama yine de diplomasiyi deniyoruz çünkü barış için hiçbir fırsatı kaçırmamamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

        İRAN ABD'YE 7 ŞART SUNMUŞTU

        İran heyeti, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında gittiği ABD'de, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin Katar arabuluculuğunda ABD'ye 7 şart sunmuştu.

        Ancak ABD Başkanı Trump, İran'ın şartlarını kabul etmediklerini açıklamıştı.

        BM Genel Kurulu sonrası İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ülkesine dönerken, Arakçi'nin 30 Eylül'e kadar ABD'de kalması kararlaştırılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #iran
        #ABD
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabine toplanıyor! Fon soruşturması masada
        Kabine toplanıyor! Fon soruşturması masada
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili olacak
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili olacak
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Egea sonrası yeni model bilmecesi
        Egea sonrası yeni model bilmecesi
        2 eğlence yeri ve 2 otel mühürlendi! 'Drone'lu fuhuş baskını
        2 eğlence yeri ve 2 otel mühürlendi! 'Drone'lu fuhuş baskını
        İş sözleşmesine hibrit çalışma ayarı
        İş sözleşmesine hibrit çalışma ayarı
        İran'dan ABD'ye: Masada çok makul bir plan var
        İran'dan ABD'ye: Masada çok makul bir plan var
        Gaziantep'te feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Gaziantep'te feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Eski cezaevi kampüs doktoru ölü bulundu
        Eski cezaevi kampüs doktoru ölü bulundu
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        Baba kucağında kahreden ölüm!
        Baba kucağında kahreden ölüm!
        Ailenin şatosunu kurtaracak
        Ailenin şatosunu kurtaracak
        İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        "Yüreğim Türkiye için atacak"
        "Yüreğim Türkiye için atacak"
        İstanbul derbisinde zafer A.Efes'in!
        İstanbul derbisinde zafer A.Efes'in!
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü!
        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü!
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul sona erdi!
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul sona erdi!