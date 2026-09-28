Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de baba kucağında kahreden ölüm!

        Kayseri'de baba kucağında kahreden ölüm!

        Kayseri'de babasının kucağındayken kayalık alandan başına taş düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 01:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Baba kucağında kahreden ölüm!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kahreden ölüm, Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde meydana geldi. R.Ş, kucağındaki oğlu K.Ş. ile Yukarı Mahalle Buğra Çıkmaz Sokak'taki kayalık alanda bulunduğu sırada yukarıdan taşlar düşmeye başladı. AA'nın haberine göre 3 yaşındaki çocuk, taşlardan birinin kafasına çarpması sonucu ağır yaralandı.

        KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Talihsiz çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kayseri
        #haberler
        #Hacılar
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında yeni karar
        Fon soruşturmasında yeni karar
        Gaziantep'te feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Gaziantep'te feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına kınama
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına kınama
        Baba kucağında kahreden ölüm!
        Baba kucağında kahreden ölüm!
        Eski cezaevi kampüs doktoru ölü bulundu
        Eski cezaevi kampüs doktoru ölü bulundu
        Terörsüz Türkiye kurulu yarın toplanacak
        Terörsüz Türkiye kurulu yarın toplanacak
        İstanbul derbisinde zafer A.Efes'in!
        İstanbul derbisinde zafer A.Efes'in!
        Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması!
        Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması!
        "Yüreğim Türkiye için atacak"
        "Yüreğim Türkiye için atacak"
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kaya'nın af talebi kabul edildi
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kaya'nın af talebi kabul edildi
        Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
        Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü!
        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü!
        Lavrov: Avrupa'yla savaşa girme niyetimiz yok
        Lavrov: Avrupa'yla savaşa girme niyetimiz yok
        Bakan Gürlek: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
        Bakan Gürlek: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul sona erdi!
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul sona erdi!
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        Ailenin şatosunu kurtaracak
        Ailenin şatosunu kurtaracak
        Yapay zekayı ne kadar iyi tanıyoruz?
        Yapay zekayı ne kadar iyi tanıyoruz?
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"