Kayseri'de baba kucağında kahreden ölüm!

Kahreden ölüm, Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde meydana geldi. R.Ş, kucağındaki oğlu K.Ş. ile Yukarı Mahalle Buğra Çıkmaz Sokak'taki kayalık alanda bulunduğu sırada yukarıdan taşlar düşmeye başladı. AA'nın haberine göre 3 yaşındaki çocuk, taşlardan birinin kafasına çarpması sonucu ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Talihsiz çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.