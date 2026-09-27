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        Haberler Gündem Cevdet Yılmaz: 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulan yürütme kurulu yarın ikinci toplantısını yapacak

        Cevdet Yılmaz: 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulan yürütme kurulu yarın ikinci toplantısını yapacak

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında kurulan ve kendisinin başkanlık ettiği yürütme kurulunun yarın sabah ikinci toplantısını gerçekleştireceğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 21:18 Güncelleme:
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        Terörsüz Türkiye kurulu yarın toplanacak

        Cevdet Yılmaz, "Buradan bir haber olarak da vermiş olayım, yarın sabah ikinci toplantımızı yapacağız inşallah kurul olarak. Bu kurulun görevi nedir? Süreci takip etmek. Dört tane alt kurul oluşturduk bu çerçevede. Bir tanesi adli ve hukuki sürece bakacak bir alt komisyon. İkincisi, sosyal bütünleşme ve uyumu gözeten bir alt kurul. Üçüncüsü, sahayı izleyecek, takip edecek bir alt kurul. Dördüncüsü de silahları bırakma ve stratejik koordinasyon dediğimiz bir alt kurul” dedi.

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        #cevdet yılmaz
        #haberler
        #Terörsüz Türkiye
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