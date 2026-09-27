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        Haberler Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına kınama

        Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına kınama

        Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrailli aşırılık yanlısı grupların, İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz" denildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 21:48 Güncelleme:
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına kınama

        Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrailli aşırılık yanlısı grupların, İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin, Müslümanlara ait kutsal mekanları hedef alan ihlal ve provokasyonlarıyla bölgede gerilimi daha da körüklemeyi ve barış ile istikrar çabalarını baltalamayı amaçladığı ortadadır. İsrail’in, Mescid-i Aksa’nın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden uygulamaları karşısında uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler alması yönündeki çağrımızı yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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        #dışişleri bakanlığı
        #haberler
        #Mescid-i Aksa
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