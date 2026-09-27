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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Vincenzo Montella: Aklınız kalmasın, yüreğim Türkiye için atacak

        Vincenzo Montella: Aklınız kalmasın, yüreğim Türkiye için atacak

        A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'yı ağırlayacakları mücadele öncesi basın toplantısında konuştu. Ülkesi İtalya'ya karşı duygusal bir bağı olsa da kalbinin Türkiye için atacağının altını çizen Montella, " Benim için duygusal oluyor ama ben beş yıldır Türkiye'deyim. Bu ülkeyi çok seviyorum. Beni her zaman da sizden biri olarak hissettirdiniz. Aklınız kalmasın. Yüreğim her zaman sizin için mücadele edecek ve sadece Türkiye için atacak." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 20:59 Güncelleme:
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        "Yüreğim Türkiye için atacak"

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'yı konuk edecek olan milli takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Karşılaşmanın oynanacağı Bursa'da düzenlenen basın toplantısında Montella'nın açıklamaları:

        "YÜREĞİM TÜRKİYE İÇİN ATACAK"

        Ülkesi İtalya'yla ilgili konuşan Montella, “Keşke İtalya'yla karşılaşmak zorunda kalmasaydık. Duygusal olarak kırıcı oluyor ama 5 yıldır buradayım. Yüreğim ve zihnim her zaman Türkiye için bir araya gelecek. İtalyan olmak her ne kadar duygusal olarak zorlasa da yarın sahaya çıktığımızda yüreğim Türkiye için atacak." dedi.

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        "FUTBOLDA DÖNEMLER VE JENERASYONLAR DEĞİŞİR"

        İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini'nin sözlerine ilişkin konuşan Montella, "Açıkçası Mancini'ye katılıyorum. Futbolda dönemler, jenerasyonlar değişir. Yeni yetişen isimler var. Tonali'yi saymama gerek yok. Uluslar Ligi'ni 4 maçlık seride oynuyoruz. Her an her skor değişebilir. Belçika kazanmasına rağmen İtalya birçok pozisyon üretti." şeklinde konuştu.

        ORKUN KÖKÇÜ'NÜN SON DURUMU

        Sakatlık geçiren başarılı futbolcu Orkun Kökçü'nün son durumu hakkında bilgi veren İtalyan çalıştırıcı, "Orkun hakkında neler konuşulduğu konusunda fazla bilgim yok ama son dönemlerde kendi kulübünde anestezi eşliğinde ve antrenman yapmadan çıkıyordu. Kendisine teşekkür ediyorum, burada kalmak istedi ve mücadele ediyor, geri dönmek istiyor. Bugün de tam olarak antrenman yapmadı. Onu da bizimle görmek istiyoruz. Umarım yarından itibaren bizimle olabilir.

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        Ben futbolcu olsam bu tarz maçlarda çok motive olurum. Zihinsel olarak jenerasyonların çok önem kazandığı maçlar bunlar." dedi.

        ELEŞTİRİLERE CEVAP

        Medyada yapılan eleştirileri cevaplayan 52 yaşındaki teknik adam, "Kazandığımızda çok uzun boylu, sarışın ve yakışıklı oluyoruz; kaybettiğimizde de aynı şekilde tersi oluyor. Çok kısa aralıklarla oynadığımız için birçok konuda değişkenlik gösteriyor. Gelecek için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kademeli şekilde biliyoruz ki her zaman nasıl daha ileri gideriz, onun düşüncesiyle çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda da hiçbir zaman değişmeyecek." ifadelerini kullandı.

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        BERKE ÖZER DÖNÜYOR MU?

        "Berke Özer'le ilgili süreçleri benden iyi biliyorsunuz. Herhangi bir telefon da almadım kendisinden. O yüzden şu an bunu konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum."

        KEREM AKTÜRKOĞLU VE BARIŞ ALPER YILMAZ SÖZLERİ

        “Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ile alakalı konuşmak istiyorum. Son 3 senedir benimle oldukları zamandan itibaren kendi pozisyonlarının dışında oynadılar. O konuda bir sıkıntımız var. Kerem ve Barış ise farklı pozisyonda oynasalar dahi, ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. 2 senedir Deniz Gül'ü yetiştirmeye çalışıyoruz. Belirli sıkıntıları giderebilmek için bazen zamana ihtiyacınız olabilir. Kerem ve Barış'la alakalı bazı eleştiriler okudum. Kendi pozisyonlarında oynamıyorlar ama ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Sonuna kadar mücadele eden futbolcularımıza daha fazla sahip çıkalım.”

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        "ENES ÜNAL FİZİK OLARAK İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİL"

        "Enes Ünal'ı yakın takibe aldık. Son 5-6 maçına farklı farklı kişiler gitti, tüm maçlarını yakından seyretme fırsatımız oldu. Muazzam bir karakter. Enes Ünal milli takımı çok seviyor, biz de onu çok seviyoruz. Fiziksel olarak şu an bizim parametrelerimizin biraz altında. Bir dahaki kampta tüm yakın takibi yapıp ona göre kararımızı vereceğiz."

        İTALYA'DAN TEKLİF GELDİ Mİ?

        "Geçmişte temaslar olmuştu ama şu anda böyle bir düşüncem yok. Ben burada Türkiye'yi temsil ediyorum. Halkımız için elimden gelen her şeyi yapmak için buradayım. Sözleşmem devam ediyor."

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        #Montella
        #A Milli Futbol Takımı
        #italya
        #UEFA Uluslar Ligi
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