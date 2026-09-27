Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Basketbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol STBL Anadolu Efes: 95 - Beşiktaş: 81 | MAÇ SONUCU

        Anadolu Efes: 95 - Beşiktaş: 81 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Beşiktaş'ı 95-81 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 22:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul derbisinde zafer A.Efes'in!

        Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş'ı ağırladığı derbiyi 95-81'lik skorla kazandı.

        DEV MAÇTA KAZANAN ANADOLU EFES

        Karşılaşmanın ilk çeyreğinde Anadolu Efes, özellikle boyalı alandan bulduğu sayılarla rakibine üstünlük kurdu. Siyah-beyazlılar ise Berk Uğurlu ve Zizic ile rakibine hücumda karşılık vermeye çalıştı. Ev sahibi ekip, ilk çeyreği 20-16 üstün bitirdi.

        İlk periyotta üç denemesinde de üç sayılık basket atamayan Anadolu Efes, Strazel ve Russell'ın oyuna girmesiyle dış atışlardan isabet bulmaya başladı. Siyah-beyazlılar ise Brown ve Furkan Korkmaz'ın üç sayılık basketleriyle rakibine karşılık verdi. Anadolu Efes, karşılaşmanın 19. dakikasında Yusta'nın turnikesiyle aradaki farkı 11'e çıkardı: 43-32. Çeyreğin devamında üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 46-37 önde gitti.

        REKLAM

        Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci yarıda Anadolu Efes, Loyd'un 23. dakikada serbest atış çizgisinden bulduğu sayıyla 11-0'lık seri yakaladı: 59-41. Bu dakikadan sonra tempoyu iyice artıran ev sahibi ekip, James'in serbest atış çizgisinden bulduğu basketle de farkı 18'e kadar çıkardı: 71-53. Anadolu Efes, üçüncü çeyreği 75-59 üstün bitirdi.

        Son çeyrekte taraftar desteğini arkasına alan Anadolu Efes, hücumdaki etkinliğini artırdı. Ev sahibi takım, Saric'in 38. dakikada serbest atış çizgisinden bulduğu basketle farkı 23'e çıkardı: 94-71. Karşılaşmanın devamını rahat geçiren Anadolu Efes, salondan 95-81 galip ayrıldı.

        REKLAM

        Anadolu Efes'in oyuncuları James ile Saric, takımın galibiyetinde önemli rol oynadı.

        Saric, mücadeleyi 16 sayı ve 4 ribaunt ile tamamladı. James ise karşılaşmayı 11 sayı ve 6 asisitle bitirdi.

        Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Duhan Köyiçi

        Anadolu Efes: James 11, Loyd 11, David Mutaf 9, Saric 16, Fernando 7, Yusta 8, Ercan Osmani 9, Strazel 10, Russell 9, Erkan Yılmaz 5, Karutasu, Burak Can Yıldızlı

        Beşiktaş: Berk Uğurlu 10, Nowell 3, Furkan Korkmaz 8, Omoruyi, Zizic 12, Dejulius 11, Morgan 8, Metecan Birsen 7, Wilbekin, Brown 13, Gabriel 9

        1. Periyot: 20-16

        Devre: 46-37

        3. Periyot: 75-59

        4. Periyot: 95-81

        Beş faulle çıkan oyuncu: 37.48 Morgan (Beşiktaş)

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Anadolu Efes
        #beşiktaş
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında yeni karar
        Fon soruşturmasında yeni karar
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına kınama
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına kınama
        Terörsüz Türkiye kurulu yarın toplanacak
        Terörsüz Türkiye kurulu yarın toplanacak
        Eski cezaevi kampüs doktoru ölü bulundu
        Eski cezaevi kampüs doktoru ölü bulundu
        İstanbul derbisinde zafer A.Efes'in!
        İstanbul derbisinde zafer A.Efes'in!
        Gaziantep'te feci kaza: 7 ölü, 13 yaralı
        Gaziantep'te feci kaza: 7 ölü, 13 yaralı
        Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması!
        Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması!
        "Yüreğim Türkiye için atacak"
        "Yüreğim Türkiye için atacak"
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kaya'nın af talebi kabul edildi
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kaya'nın af talebi kabul edildi
        Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
        Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü!
        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü!
        Lavrov: Avrupa'yla savaşa girme niyetimiz yok
        Lavrov: Avrupa'yla savaşa girme niyetimiz yok
        Bakan Gürlek: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
        Bakan Gürlek: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul sona erdi!
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul sona erdi!
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        Ailenin şatosunu kurtaracak
        Ailenin şatosunu kurtaracak
        Yapay zekayı ne kadar iyi tanıyoruz?
        Yapay zekayı ne kadar iyi tanıyoruz?
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        Gereksiz bir tartışma daha
        Gereksiz bir tartışma daha
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"