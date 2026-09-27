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        Haberler Gündem Sermaye piyasası soruşturması: 106 kişi ve kuruluş için uygulanan malvarlığı tedbirleri kaldırıldı

        Sermaye piyasası soruşturması: 106 kişi ve kuruluş için uygulanan malvarlığı tedbirleri kaldırıldı

        Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında uygulanan malvarlığı tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 23:03 Güncelleme:
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        Fon soruşturmasında yeni karar

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi.

        Talep yazısında, ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ile malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi. Yazıda, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve bu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtildi.

        TEDBİRLERİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLDİ

        İlgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda, söz konusu tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi.

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