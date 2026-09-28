Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyeye konu edilen fonların TEFAS üzerinden işlemlere kapatıldığı 17 Eylül 2026 tarihinde iletilen ve platform tarafından iptal edilen alım-satım talimatlarının sahiplerine, tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacağını bildirdi.

SPK’nin açıklamasında, 17 Eylül 2026 tarihli ve 2026/60 sayılı Kurul Bülteni’nde unvanlarına yer verilen portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu fonların, aynı tarih itibarıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden alım ve satım işlemlerine kapatıldığı ve tasfiyeye konu edildiği hatırlatıldı.

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18 Eylül’de yayımlanan 2026/61 sayılı Kurul Bülteni ile de tasfiyeye konu fonların güncel listesinin kamuoyuyla paylaşıldığı ve söz konusu fonların TEFAS dışındaki alım ve satım işlemlerinin de durdurulduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, söz konusu fonlarda yalnızca 16 Eylül 2026 ve öncesinde TEFAS’a iletilen alım ve satım talimatları, ilgili işlem valörlerinde platformun olağan işleyişine dahil edildi.

SPK, 16 Eylül saat 13.30 sonrası ile 17 Eylül saat 13.30 öncesinde verilen talimatların aynı fiyat valörüne tabi olması nedeniyle, 17 Eylül tarihli 2026/61 sayılı Kurul Bülteni’nde 17 Eylül saat 13.30 öncesi sınırının ilan edildiğini belirtti.

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Bununla birlikte, daha önce yayımlanan 17 Eylül 2026 tarihli 2026/60 sayılı Kurul Bülteni ve 57/1707 sayılı Kurul kararı doğrultusunda ilgili fonların 17 Eylül’de TEFAS’ta işleme kapatıldığı ifade edildi.

Bu nedenle, söz konusu fonlar için 17 Eylül’de verilen tüm talimatların TEFAS tarafından iptal edildiği bildirildi.

SPK, 17 Eylül’de tasfiyeye konu fonların TEFAS üzerinden alım ve satım işlemlerine kapatılması nedeniyle bu tarihte TEFAS’a iletilen ve Kurul kararının gereğinin yerine getirilmesi amacıyla iptal edilen talimatların sahiplerine, tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacağını açıkladı.

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Açıklamada ayrıca, 17 Eylül tarihli 2026/61 sayılı Kurul Bülteni’nde ilan edilen tasfiye usul ve esaslarının A/6 hükmünün uygulanması bakımından, 16 Eylül ve öncesinde TEFAS’a iletilmiş olmasına rağmen ilgili fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatların da tasfiye kapsamında olduğu kaydedildi.